Компания Рината Ахметова стала владельцем месторождения глин в Закарпатье

Компания Рината Ахметова выиграла еще одно месторождение глин в Закарпатье / Depositphotos

Компания Рината Ахметова выиграла онлайн-аукцион Госгеонадр по продаже 20-летнего специального разрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и последующей добычей глины месторождения Волковское в Закарпатской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Nadra.info.

О месторождении

Площадь Волковского месторождения составляет 51 га. Поисковые и геологоразведочные работы на нем были выполнены еще в 1976–1978 годах. Полезным ископаемым на месторождении являются желто-бурые, пестроцветные и голубовато-серые глины.

По физико-механическим свойствам глины Волковского месторождения относятся, в основном, к умеренно пластическому, низкосреднедисперсному сырью, с низким и средним содержанием крупнозернистых включений, представленных кварцевыми, железистыми и очень редко – карбонатными частицами.

Какая цена

Торги разрешением на   Волковское месторождение   стартовали с около   1,5 млн грн. Участников было двое.

Победитель торгов   ООО "МР Инвест"   со старта оценило лот в десять раз выше, предложив   14,75 млн грн. Конкуренцию ему составил ФЛП   Бомбушкар Эмерик Васильевич, который инициировал торги и предложил за спецразрешение близко   1,9 млн. грн.

Про «МР Инвест»

По данным YouControl, 75,5% ООО "МР Инвест" контролирует Ринат Ахметов через ООО "Юмджи Инвест", остальные 24,5% от мая 2025 года принадлежит ООО "Терагресс" основателя керамической группы Голден Тайл (Golden Tile) Валентина Шеветовского.

ООО "МР Инвест" входит в группу предприятий VESCO в Украине, которой владеет инвестиционная компания umgi.

VESCO в Украине объединяет глинодобывающие предприятия ЧАО «Веско», ЧАО «Дружковское рудоуправление», ЧАО «Огнеупорнеруд», АО «Часивоярский огнеупорный комбинат», ООО «ЮМДЖИ КАОЛИН», ООО «ЮМДЖЕСТ ИН месторождения в Украине.

VESCO имеет подразделения в Украине, Испании, Италии, Румынии, Польше, Сербии, Боснии, Герцеговине и Индии.

Как сообщила пресс-служба VESCO, в дальнейшем по всем участкам в Закарпатской области планируется провести геологоразведки в соответствии с полученными спецразрешениями, запланированными на 2026 год, и комплексно оценить инвестиционную привлекательность месторождений, что позволит планировать дальнейшее развитие бизнеса с учетом долгосрочных потребностей украинского рынка.

Предварительно совокупные затраты на этот этап оцениваются в 300 тыс. дол. США.

Напомним, в ноябре ООО "МР Инвест" победило в аукционе Госгеонадр по продаже спецразрешения на Ирлявский участок глин.

Автор:
Светлана Манько