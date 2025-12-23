Компанія Ріната Ахметова стала власником родовища глин на Закарпатті

Компанія Ріната Ахметова виграла онлайн-аукціон Держгеонадр із продажу 20-річного спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та подальшим видобуванням глини родовища Вовківське в Закарпатській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Nadra.info.

Про родовище

Площа Вовківського родовища становить 51 га. Пошукові та геологорозвідувальні роботи на ньому були виконані ще в 1976-1978 роках. Корисною копалиною на родовищі є жовто-бурі, строкатобарвні та блакитно-сірі глини.

За фізико-механічними властивостями глини Вовківського родовища відносяться, в основному, до помірнопластичної, низькосередньодисперсної сировини, з низьким і середнім вмістом крупнозернистих включень, представлених кварцовими, залізистими і дуже рідко – карбонатними частинками.

Яка ціна

Торги дозволом на Вовківське родовище стартували з близько 1,5 млн грн. Учасників було двоє.

Переможець торгів ТОВ "МР Інвест" зі старту оцінило лот удесятеро вище, запропонувавши 14,75 млн грн. Конкуренцію йому склав ФОП Бомбушкар Емерік Васильович, який ініціював торги і запропонував за спецдозвіл близько 1,9 млн грн.

За даними YouControl, 75,5% ТОВ "МР Інвест" контролює Рінат Ахметов через ТОВ "Юмджи Інвест", решта 24,5% від травня 2025 р. належить ТОВ "Террагрес" засновника керамічної групи Голден Тайл (Golden Tile) Валентина Шеветовського.

Нагадаємо, в листопаді ТОВ "МР Інвест" перемогло в аукціоні Держгеонадр із продажу спецдозволу на Ірлявську ділянку глин.