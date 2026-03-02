Запланована подія 2

ФГВФО продав права вимоги за кредитами "Велта" за 895 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 2 березня 2026 року провів аукціон з продажу прав вимоги за кредитними договорами 2011 та 2013 років між ліквідованим Промінвестбанк та ТОВ ВКФ "Велта".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз ФГВФО.

Стартова ціна лоту становила 8,95 млрд грн. Торги відбулися через систему Прозорро.Продажі у форматі голландського аукціону (покрокове зниження ціни). Переможцем стало ТОВ "Європейський літій Україна", яке запропонувало 894,8 млн грн.

За словами CEO "Велта "Андрія Бродського, проведення аукціону є частиною законної процедури ліквідації банку. Компанія продовжує виробництво та рухається до завершення міжнародної угоди, що відкриє новий етап розвитку проєктів у сфері критичних матеріалів.

Кредитні зобов’язання "Велта" були сформовані у 2011 та 2013 роках і реструктуризовані у 2023 році без списання чи прощення боргу. Зростання гривневого еквівалента зобов’язань пояснюється переважно валютною переоцінкою, оскільки більша частина боргу номінована в доларах США. Валютна складова боргу при цьому зросла лише на 5%.

Аукціон відбувся на тлі інтеграції "Велта" до міжнародної структури через обмін акціями з European Lithium Limited (ASX) у межах трансформації групи в партнерстві з Critical Metals Corp. (NASDAQ). У межах угоди European Lithium придбає 100% акцій "Велта", а її чинні власники отримають 10% акцій European Lithium.

Нагадаємо, 20 лютого ФГВФО оголосив новий аукціон із продажу прав вимоги за двома кредитними договорами "Промінвестбанку", укладеними у 2011 і 2013 роках, забезпеченими виробничими активами та іншою заставою і порукою, повʼязаними з видобувним бізнесом групи компаній "Велта" (Velta) Андрія Бродського.

Автор:
Тетяна Гойденко