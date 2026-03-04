Понад 80% активів збанкрутілих банків є непрацюючими кредитами – ФГВФО

Близько 90% активів, що перебувають на балансі банків у стані ліквідації, складають кредити фізичних та юридичних осіб. Проте якість цього портфеля залишається низькою: понад 80% позик класифікуються як непрацюючі (NPL).

Як пише Delo.ua, про це повідомила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Вікторія Степанець.

Вона зауважила, що досвід ліквідації банків підтверджує тенденцію до припинення обслуговування навіть найнадійніших кредитів.

За словами Степанець, Фонд запровадив системний підхід до роботи з боржниками, насамперед пропонуючи фізичним та юридичним особам можливість реструктуризації заборгованості на надзвичайно лояльних умовах.

Робота ведеться у кількох напрямках:

реструктуризація заборгованості на лояльних умовах для фізичних і юридичних осіб;

судово-претензійна та позасудова робота з боржниками;

продаж прав вимоги за непрацюючими кредитами.

Посадовниця нагадала, що аукціони з продажу активів відбуваються у системі Прозорро.Продажі. Участь у торгах можуть брати фізичні та юридичні особи, крім позичальників та поручителів за виставленими на продаж кредитними договорами. А інформація про виставлені на продаж активи розміщується у публічному паспорті, а також у кімнаті даних, зокрема – у віртуальній.

"За час повномасштабної війни надходження до банків, що ліквідуються перевищили 20 млрд грн. Із них більше 9 млрд грн отримано від реалізації активів, і половина цієї суми – від продажу кредитів. І майже 2,6 млрд грн становлять надходження від погашення кредитів. До речі, за програмами реструктуризації позичальники сплатили 1,4 млрд грн", - розповіла Степанець.

Нагадаємо, що з 2025 року банки почали використовувати оновлену методологію визначення непрацюючих кредитів, узгоджену з вимогами Європейського Союзу. Непрацюючі активи включають знецінені фінансові активи та реструктуризовані кредити, які знову стали проблемними або прострочені понад 30 днів.