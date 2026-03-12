Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам Мотор-Банка и Первого Инвестиционного Банка

С 12 марта 2026 Фонд гарантирования вкладов физических лиц начинает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных АО "Мотор-Банк" и АО "Первый Инвестиционный Банк".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ФГВФЛ.

Выплаты производятся по договорам банковских вкладов, срок действия которых истек по состоянию на конец дня 19 февраля 2026, а также по договорам банковских счетов. Решение о начале выплат приняла 11 марта 2026 исполнительная дирекция Фонда.

Заместитель директора-распорядителя Фонда Роман Козий отметил, что Фонд традиционно начинает выплаты раньше предельно отведенного срока.

"Во время временной администрации вкладчикам АО "Мотор-Банк" относится к выплате 18,5 млн грн, а вкладчикам АО "Первый Инвестиционный Банк" - 15,7 млн грн, - подчеркнул он и добавил, что на средства вкладчиков распространяется норма о 100% возмещении на состояние 1 февраля 2026 года.

Как получить гарантированное возмещение

Каждый вкладчик может сам выбрать, когда и как получить положенные средства. Возмещение можно получить:

через мобильное приложение портала "Действие" в пяти банках-агентах Фонда;

дистанционно через онлайн-платформы этих банков;

непосредственно в отделении одного из 16 банков-агентов.

Список банков-агентов и подробная информация о процедуре выплат размещены на сайте Фонда гарантирования.

Напомним, временная администрация в Мотор-Банк и Первый Инвестиционный Банк введена с 20 февраля 2026 года на основании решений Правления НБУ об отнесении банков к категории неплатежеспособных. В настоящее время Фонд проводит открытые конкурсы для привлечения инвесторов или принимающих банков, заинтересованных в урегулировании этих банков способом, отличным от ликвидации.

Еще в сентябре 2024 года Украина стала владельцем 100% акций АО "Мотор-Банк", конфискованных у подозреваемого в государственной измене экспрезидента компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

В свою очередь, конфискация 88,9% акций в ПИН Банк нуждалась в отдельном. решение Высшего антикоррупционного суда, которое и было принято 27 февраля 2023 года и подтверждено Апелляционной палатой ВАКС 13 марта того же года. В январе 2024 года эта доля была передана Фонду государственного имущества, а 28 января 2025 года полномочия по управлению ею получило Минвосстановление.