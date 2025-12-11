Неплатежеспособному банку бывшего нардепа нашли инвестора: что известно

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подвел итоги открытого конкурса по выводу с рынка неплатежеспособного АО "РВС Банк" (RwSbank). Информация о победителе конкурса будет обнародована на своих официальных ресурсах не позднее пяти рабочих дней после заключения с ним договора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Отмечается, что ФГВФЛ получил три достойных предложения от участников конкурса (банки и потенциальные инвесторы) и избрал соответствующую принципу наименьших затрат.

В настоящее время идет операционная подготовка и проведение координационных действий по реализации плана урегулирования.

Информацию о победителе конкурса о выводе неплатежеспособного банка с рынка ФГВФЛ обнародует на своих официальных ресурсах не позднее пяти рабочих дней после заключения с ним договора.

Что известно о потенциальных инвесторах

Ранее ФГВФЛ сообщал, что три инвестора подали предложения на открытый конкурс по выводу с рынка неплатежеспособного АО "РВС Банк".

Среди потенциальных претендентов на выкуп РВС Банка – два украинских банка Асвио Банк и Таскомбанк Сергея Тигипко и эстонский финтех Iute, писал Forbes Ukraine.

О том, что Асвио Банк – потенциальный инвестор, подтвердил председатель правления банка Евгений Шулика.

Владельцы Асвио – эксдепутат Киевсовета и бизнесмен Вячеслав Супруненко (70%) и его брат, эксдепутат Партии регионов и Киевсовета, действующий депутат группы "Воля народа" Александр Супруненко (20%). Также среди владельцев есть Андрей Заец (7,7%) и Роман Ярошенко (2,4%).

Прессслужба Таскомбанка не опровергла и не подтвердила участие в конкурсе Фонда из-за закрытости информации о процедуре и участниках. В ТАС входит также Универсал Банк, на лицензии которого работает monobank, и Идея Банка, который Тигипко приобрел в октябре прошлого года.

Третий вероятный кандидат на РВС – эстонская финтех-группа Iute, основанная в 2008-м в Эстонии. Группа специализируется на потребительском кредитовании, платежных и банковских услугах, страховании. Финтех также предоставляет банковские услуги в странах, где имеет соответствующую лицензию через дочернюю структуру банка, например, в Молдове.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.