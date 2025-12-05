Запланована подія 2

За активы неплатежеспособного банка бывшего нардепа будут конкурировать три инвестора

ФГВФЛ
ФГВФЛ до 8 декабря включительно определит инвестора неплатежеспособного РВС Банка из 3 претендентов / UBR

Три инвестора подали предложения на открытый конкурс по выводу с рынка неплатежеспособного АО "РВС Банк" (RwSbank), определение победителя состоится 8 декабря. До 4 января 2026 г. в финучреждении введена временная администрация.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

За активы будут конкурировать три потенциальных инвестора

Отмечается, что в случае положительных выводов Национального банка Украины по представленным конкурсным предложениям за активы АО "РВС Банк" будут конкурировать три потенциальных инвестора.

"Предложение инвестора должно быть наиболее выгодным для Фонда и кредиторов, это чисто математический подход. В то же время для инвесторов прежде всего важно качество имеющихся в банке активов. В частности, на ознакомление в виртуальную комнату данных АО "РВС Банк" подавались четыре потенциальных инвестора, а заинтересованность в дальнейшем участии в конкурсе проявили трое»,   – замечает заместительница   директора-распорядителя ФГВФЛ Виктория Степанец.

Для изучения конкурсных предложений и урегулирования банка наименее затратным способом ФГВФЛ продлил до 4 января 2026 срок действия временной администрации.

Определение победителя конкурса было перенесено на 8 декабря 2025 года.

ФГВФЛ объявил о начале открытого конкурса по поиску инвестора для АО "РВС Банк" еще в начале ноября.

Как планируют вывести банк с рынка

Отмечается, что ФГВФЛ   предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

  • ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
  • отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей его ликвидацией.
  • создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;
  • продажа неплатежеспособного банка инвестору.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО   "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком  

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За   данным   НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.

Автор:
Светлана Манько