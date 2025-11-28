Неплатежеспособным банком нардепа интересуются четыре инвестора

Фонд гарантирования вкладов физических лиц внес изменения в условия открытого конкурса с целью вывода неплатежеспособного АО "РВС Банк" (RwSbank) с рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.

Срок подачи заинтересованными инвесторами конкурсных предложений продлен до 2 декабря 2025 года включительно.

В ФГВФЛ считают, что даст дополнительное время для банков и инвесторов, чтобы принять решение и сформировать конкурсное предложение.

Сейчас заявки на допуск к участию в открытом конкурсе подали четыре заинтересованных лица.

В ФГВФЛ уверяют, что принимают все меры, предусмотренные законодательством, для поиска потенциального инвестора, заинтересованного в выводе с рынка банка способом, иным, чем ликвидация.

"И, наконец, результаты конкурса будут зависеть от того, заинтересует ли банк в целом и/или отдельные его активы потенциального участника конкурса после его ознакомления с документацией банка и будет ли соответствовать хотя бы одно из конкурсных предложений наименее затратному способу вывода банка с рынка", - отмечают в ФГВФЛ.

Фонд объявил о начале открытого конкурса среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в перечень предварительно квалифицированных лиц, отвечающих условиям открытого конкурса, 10 ноября 2025 года.

ФГВФЛ объявил о начале открытого конкурса по поиску инвестора для АО "РВС Банк" еще в начале ноября. Дальнейшая судьба учреждения будет зависеть от заинтересованности инвесторов.

Как планируют вывести банк с рынка

Отмечается, что ФГВФЛ предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей его ликвидацией.

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.