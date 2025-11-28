Неплатоспроможним банком колишнього нардепа цікавляться чотири інвестори

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АТ "РВС Банк" (RwSbank) з ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що термін подання зацікавленими інвесторами конкурсних пропозицій продовжено до 2 грудня 2025 року включно.

В ФГВФО вважають, що це дасть додатковий час для банків та інвесторів, щоб прийняти рішення та сформувати конкурсну пропозицію.

Наразі заявки на допуск до участі у відкритому конкурсі подали чотири зацікавлених особи.

У ФГВФО запевняють, що вживають всіх заходів, передбачених законодавством, для пошуку потенційного інвестора, зацікавленого у виведенні з ринку банку у спосіб, інший ніж ліквідація.

"Та врешті, результати конкурсу залежатимуть від того, чи зацікавить банк загалом та/або окремі його активи потенційного учасника конкурсу після його ознайомлення із документацією банку та чи відповідатиме хоча б одна з конкурсних пропозицій найменш витратному способу виведення банку з ринку", – наголошують в ФГВФО.

Фонд оголосив про початок відкритого конкурсу серед банків, а також попередньо кваліфікованих осіб, включених Національним банком України до переліку попередньо кваліфікованих осіб, які відповідають умовам відкритого конкурсу, 10 листопада 2025 року.

ФГВФО оголосив про початок відкритого конкурсу з пошуку інвестора для АТ "РВС Банк" ще на початку листопада. Подальша доля установи залежатиме від зацікавленості інвесторів.

Як планують вивести банк з ринку

Зазначається, що ФГВФО пропонує такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.