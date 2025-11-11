Неплатоспроможному РВС Банку шукають інвестора, щоб вивести з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив про початок відкритого конкурсу з пошуку інвестора для виведення неплатоспроможного АТ "РВС Банк" (RwSbank) із ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Як планують вивести банк з ринку

Зазначається, що ФГВФО пропонує такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

Відкритий конкурс проводиться серед банків, а також попередньо кваліфікованих Національним банком осіб.

Документи від потенційних учасників конкурсу прийматимуть у ФГВФО по 21 листопада 2025 року включно.

У ФГВФО також повідомили про можливість самостійного вибору учасником відкритого конкурсу майна (активів) неплатоспроможного банку, яке може бути передане приймаючому або перехідному банку відповідно до умов відкритого конкурсу.

Крім того, ФГВФО відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Сума коштів, що може бути відшкодована ФГВФО, становить 299 856 432,54 грн.

Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам РВС Банку станом на 21 жовтня 2025 року становить 456 млн грн.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" (RwSbank) до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В "РВС Банку" запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.