Неплатежеспособному РВС Банку ищут инвестора, чтобы вывести с рынка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о начале открытого конкурса по поиску инвестора для вывода неплатежеспособного АО "РВС Банк" (RwSbank) с рынка.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба ФГВФЛ.
Как планируют вывести банк с рынка
Отмечается, что ФГВФЛ предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:
- ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
- отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии и последующей его ликвидацией.
- создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;
- продажа неплатежеспособного банка инвестору.
Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных Национальным банком лиц.
Документы от потенциальных участников конкурса будут принимать в ФГВФЛ по 21 ноября 2025 включительно.
В ФГВФЛ также сообщили о возможности самостоятельного выбора участником открытого конкурса имущества (активов) неплатежеспособного банка, которое может быть передано принимающему или переходному банку в соответствии с условиями открытого конкурса.
Кроме того, ФГВФЛ возмещает каждому вкладчику банка средства в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка.
Сумма средств, которые могут быть возмещена ФГВФО, составляет 299 856 432,54 грн.
В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам РВС Банка на 21 октября 2025 года составляет 456 млн грн.
НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк
4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" (RwSbank) к категории неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.
Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.
В "РВС Банке" введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.
В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.
Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком
Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.
Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.
Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.
За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.