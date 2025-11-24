Фонд гарантування компенсує вклади та відсотки клієнтам РВС Банку: розпочинаються виплати

З 24 листопада 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає виплати вкладникам АТ “РВС Банк”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Компенсації надаватимуться:

за вкладами, строк дії яких закінчився до 4 листопада 2025 року включно;

за поточними рахунками.

Відшкодування здійснюється в повному обсязі, включаючи нараховані відсотки станом на кінець дня 4 листопада 2025 року. Вклади в іноземній валюті конвертуються у гривню за курсом Національного банку України на ту ж дату.

Виплати коштів вкладникам здійснюються через банки-агенти Фонду, підключені до Автоматизованої системи виплат. Відшкодування можна отримати безпосередньо у відділенні банку-агента або дистанційно, без необхідності фізично відвідувати банк.

Дистанційні виплати доступні через шість банків: ПриватБанк, Укргазбанк, Південний, ПУМБ, Таскомбанк та Сенс Банк. Інформацію про порядок проведення дистанційних виплат можна дізнатися на сайтах цих банків.

Крім того, виплати проводяться через мобільний додаток Порталу "Дія" за участі п’яти банків-агентів: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, УніверсалБанк та Ідея Банк.

Про відшкодування

1. Безпосередньо у відділенні банку-агента

Вкладник може отримати кошти у будь-якому відділенні банку-агента, пред’явивши:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

для фізичних осіб-резидентів — документ, що підтверджує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (за потреби).

Через представника (довіреність):

паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника;

нотаріально засвідчена довіреність;

для резидентів — документ про реєстрацію у Державному реєстрі платників податків (за потреби).

Для малолітніх або недієздатних вкладників:

свідоцтво про народження або інший документ, що засвідчує особу вкладника;

паспорт або інший документ, що засвідчує особу законного представника;

документ, що підтверджує статус законного представника;

для резидентів — документи про реєстрацію у Державному реєстрі платників податків (за потреби).

2. Дистанційно через банки-агенти

Кошти можна отримати без фізичного відвідування відділення у банках-агентах, що підтримують дистанційні виплати:

ПриватБанк.

Укргазбанк.

Південний.

ПУМБ.

Таскомбанк.

Сенс Банк.

Порядок дистанційних виплат уточнюється на сайті відповідного банку.

3. Через "Дію"

Виплати можна отримати за допомогою додатку "Дія" через п’ять банків-агентів:

ПриватБанк.

Укргазбанк.

ПУМБ.

УніверсалБанк.

Ідея Банк.

Виплати коштів спадкоємцям за свідоцтвом про право на спадщину:

Щоб отримати відшкодування від Фонду, спадкоємець має подати:

Заяву про виплату гарантованої суми відшкодування (підписану особисто). Документ, що посвідчує особу спадкоємця (паспорт або інший документ), з повними даними: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), серія та номер, орган, що видав документ, дата видачі. Документ про реєстрацію в Державному реєстрі платників податків (або відповідна відмітка в паспорті/електронній картці, або запис про відмову від прийняття номера платника податків). Документ, що підтверджує право на отримання відшкодування як спадкоємця (оригінал або нотаріально засвідчена копія). Довіреність (нотаріально засвідчена) — якщо звертається представник спадкоємця.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.