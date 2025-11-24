- Категория
Фонд гарантирования компенсирует вклады и проценты клиентам РВС Банка: начались выплаты
С 24 ноября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплатам вкладчикам АО “РВС Банк”.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
Компенсации будут предоставляться:
- по вкладам, срок действия которых истек до 4 ноября 2025 включительно;
- по текущим счетам.
В целом этим вкладчикам относится к выплате 148,1 млн грн гарантированного возмещения.
Возмещение осуществляется в полном объеме, включая начисленные проценты по состоянию на конец дня 4 ноября 2025 года. Вклады в иностранной валюте конвертируются в гривну по курсу Национального банка на ту же дату.
Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат. Возмещение можно получить непосредственно в отделении банка-агента или дистанционно без необходимости физически посещать банк.
Дистанционные выплаты доступны через шесть банков: ПриватБанк, Укргазбанк, Южный, ПУМБ, Таскомбанк и Сенс Банк. Информацию о порядке проведения дистанционных выплат можно узнать на сайтах этих банков.
Кроме того, выплаты производятся через мобильное приложение Портала "Действие" с участием пяти банков-агентов: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, УниверсалБанк и Идея Банк.
О возмещении
1. Непосредственно в отделении банка-агента
Вкладчик может получить денежные средства в любом отделении банка-агента, предъявив:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- для физических лиц-резидентов - документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (при необходимости).
Через представителя (доверенность):
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
- нотариально удостоверенная доверенность;
- для резидентов - документ о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (при необходимости).
Для малолетних или недееспособных вкладчиков:
- свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность вкладчика;
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность законного представителя;
- документ, подтверждающий статус законного представителя;
- для резидентов - документы о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (при необходимости).
2. Дистанционно через банки-агенты
Средства можно получить без физического посещения отделения в банках-агентах, поддерживающих дистанционные выплаты:
- ПриватБанк.
- Укргазбанк.
- Южный.
- ПУМБ.
- Таскомбанк.
- Смысл Банк.
Порядок дистанционных выплат уточняется на сайте банка.
3. Через "Действие"
Выплаты можно получить с помощью приложения "Действие" через пять банков-агентов:
- ПриватБанк.
- Укргазбанк.
- ПУМБ.
- УниверсалБанк.
- Идея Банка.
Выплаты средств наследникам по свидетельству о праве на наследство:
Чтобы получить возмещение от Фонда, наследник должен подать:
- Заявление о выплате гарантированной суммы возмещения (подписанное лично).
- Документ, удостоверяющий личность наследника (паспорт или другой документ), с полными данными: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер, выдавший документ, дата выдачи.
- Документ о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (либо соответствующая отметка в паспорте/электронной карточке, либо запись об отказе от принятия номера налогоплательщика).
- Документ, подтверждающий право на получение возмещения в качестве наследника (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
- Доверенность (нотариально удостоверенная) – если обращается представитель наследника.
НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк
4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.
Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.
В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.
В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.
Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком
Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.
Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.
Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.
За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.