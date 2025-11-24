Фонд гарантирования компенсирует вклады и проценты клиентам РВС Банка: начались выплаты

С 24 ноября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплатам вкладчикам АО “РВС Банк”.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Компенсации будут предоставляться:

по вкладам, срок действия которых истек до 4 ноября 2025 включительно;

по текущим счетам.

В целом этим вкладчикам относится к выплате 148,1 млн грн гарантированного возмещения.

Возмещение осуществляется в полном объеме, включая начисленные проценты по состоянию на конец дня 4 ноября 2025 года. Вклады в иностранной валюте конвертируются в гривну по курсу Национального банка на ту же дату.

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат. Возмещение можно получить непосредственно в отделении банка-агента или дистанционно без необходимости физически посещать банк.

Дистанционные выплаты доступны через шесть банков: ПриватБанк, Укргазбанк, Южный, ПУМБ, Таскомбанк и Сенс Банк. Информацию о порядке проведения дистанционных выплат можно узнать на сайтах этих банков.

Кроме того, выплаты производятся через мобильное приложение Портала "Действие" с участием пяти банков-агентов: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, УниверсалБанк и Идея Банк.

О возмещении

1. Непосредственно в отделении банка-агента

Вкладчик может получить денежные средства в любом отделении банка-агента, предъявив:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

для физических лиц-резидентов - документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (при необходимости).

Через представителя (доверенность):

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;

нотариально удостоверенная доверенность;

для резидентов - документ о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (при необходимости).

Для малолетних или недееспособных вкладчиков:

свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность вкладчика;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность законного представителя;

документ, подтверждающий статус законного представителя;

для резидентов - документы о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (при необходимости).

2. Дистанционно через банки-агенты

Средства можно получить без физического посещения отделения в банках-агентах, поддерживающих дистанционные выплаты:

ПриватБанк.

Укргазбанк.

Южный.

ПУМБ.

Таскомбанк.

Смысл Банк.

Порядок дистанционных выплат уточняется на сайте банка.

3. Через "Действие"

Выплаты можно получить с помощью приложения "Действие" через пять банков-агентов:

ПриватБанк.

Укргазбанк.

ПУМБ.

УниверсалБанк.

Идея Банка.

Выплаты средств наследникам по свидетельству о праве на наследство:

Чтобы получить возмещение от Фонда, наследник должен подать:

Заявление о выплате гарантированной суммы возмещения (подписанное лично). Документ, удостоверяющий личность наследника (паспорт или другой документ), с полными данными: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер, выдавший документ, дата выдачи. Документ о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (либо соответствующая отметка в паспорте/электронной карточке, либо запись об отказе от принятия номера налогоплательщика). Документ, подтверждающий право на получение возмещения в качестве наследника (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Доверенность (нотариально удостоверенная) – если обращается представитель наследника.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.