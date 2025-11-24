Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,11

EUR

48,70

+0,19

Наличный курс:

USD

42,45

42,33

EUR

49,15

48,98

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фонд гарантирования компенсирует вклады и проценты клиентам РВС Банка: начались выплаты

деньги
Выплаты вкладчикам РВС Банк начнутся с 24 ноября / Shutterstock

С 24 ноября 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к выплатам вкладчикам АО “РВС Банк”.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Компенсации будут предоставляться:

  • по вкладам, срок действия которых истек до 4 ноября 2025 включительно;
  • по текущим счетам.

В целом этим вкладчикам относится к выплате 148,1 млн грн гарантированного возмещения.

Возмещение осуществляется в полном объеме, включая начисленные проценты по состоянию на конец дня 4 ноября 2025 года. Вклады в иностранной валюте конвертируются в гривну по курсу Национального банка на ту же дату.

Выплаты средств вкладчикам производятся через банки-агенты Фонда, подключенные к Автоматизированной системе выплат. Возмещение можно получить непосредственно в отделении банка-агента или дистанционно без необходимости физически посещать банк.

Дистанционные выплаты доступны через шесть банков: ПриватБанк, Укргазбанк, Южный, ПУМБ, Таскомбанк и Сенс Банк. Информацию о порядке проведения дистанционных выплат можно узнать на сайтах этих банков.

Кроме того, выплаты производятся через мобильное приложение Портала "Действие" с участием пяти банков-агентов: ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ, УниверсалБанк и Идея Банк.

О возмещении

1. Непосредственно в отделении банка-агента

Вкладчик может получить денежные средства в любом отделении банка-агента, предъявив:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • для физических лиц-резидентов - документ, подтверждающий регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (при необходимости).

Через представителя (доверенность):

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;
  • нотариально удостоверенная доверенность;
  • для резидентов - документ о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (при необходимости).

Для малолетних или недееспособных вкладчиков:

  • свидетельство о рождении или другой документ, удостоверяющий личность вкладчика;
  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность законного представителя;
  • документ, подтверждающий статус законного представителя;
  • для резидентов - документы о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (при необходимости).
2. Дистанционно через банки-агенты

Средства можно получить без физического посещения отделения в банках-агентах, поддерживающих дистанционные выплаты:

  • ПриватБанк.
  • Укргазбанк.
  • Южный.
  • ПУМБ.
  • Таскомбанк.
  • Смысл Банк.

Порядок дистанционных выплат уточняется на сайте банка.

3. Через "Действие"

Выплаты можно получить с помощью приложения "Действие" через пять банков-агентов:

  • ПриватБанк.
  • Укргазбанк.
  • ПУМБ.
  • УниверсалБанк.
  • Идея Банка.

Выплаты средств наследникам по свидетельству о праве на наследство:

Чтобы получить возмещение от Фонда, наследник должен подать:

  1. Заявление о выплате гарантированной суммы возмещения (подписанное лично).
  2. Документ, удостоверяющий личность наследника (паспорт или другой документ), с полными данными: фамилия, имя, отчество (при наличии), серия и номер, выдавший документ, дата выдачи.
  3. Документ о регистрации в Государственном реестре налогоплательщиков (либо соответствующая отметка в паспорте/электронной карточке, либо запись об отказе от принятия номера налогоплательщика).
  4. Документ, подтверждающий право на получение возмещения в качестве наследника (оригинал или нотариально удостоверенная копия).
  5. Доверенность (нотариально удостоверенная) – если обращается представитель наследника.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО   "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком  

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За   данным   НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько