Три инвестора заинтересовались участием в урегулировании неплатежеспособного РВС Банка

В открытый конкурс Фонда гарантирования вкладов по урегулированию неплатежеспособного АО "РВС Банк" (RwSbank) направились три участника.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Урегулирование РВС Банка

Три человека подали документы для участия в открытом конкурсе Фонда гарантирования вкладов по выводу с рынка неплатежеспособного РВС Банка. Потенциальным инвесторам и принимающим банкам предлагают три варианта урегулирования:

продажа банка в целом;

создание переходного банка с последующей его продажей;

передачу части активов и обязательств принимающему банку.

Предложенные механизмы направлены на защиту интересов клиентов и более эффективны, чем ликвидация, как для вкладчиков и кредиторов, так и для системы гарантирования вкладов в целом. Победителем конкурса может стать предложение, соответствующее принципу наименьших затрат.

"Мы опираемся на положительный опыт предыдущих кейсов, в частности Коминвестбанка, часть активов и пассивов которого были переданы в пользу принимающего банка. Это позволило не только сохранить средства вкладчиков-физлиц, но и обеспечить успешное удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди - юридических лиц. К началу ноября уровень удовлетворения их требований составил 83%", - рассказала директор-заявитель.

Предварительный предельный срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе установлен на 21 ноября, а конкурсные предложения от допущенных участников будут приниматься 28 ноября.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В РВС Банка введена временная администрация сроком на один месяц, с 5 ноября по 4 декабря включительно. Уполномоченным лицом стал начальник управления раннего реагирования Департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Денис Новиков.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Банк связывали с бывшим нардепом Демчаком

Согласно информации АО "РВС Банк" по состоянию на 1 января 2025 года ключевым владельцем финучреждения с долей 99% акций является гражданин Украины Александр Стецюк.

Банком владел сначала экснардеп из фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Руслан Демчак с Александром Стецюком.

Согласно данным YouControl, еще 1% акций принадлежит дочери Демчака Екатерине.

За данным НБУ, РВС Банк – небольшой банк, который имеет только 33,2 тыс. вкладчиков. Согласно официальной отчетности, на 1 сентября 2025 года РВС Банк был 50-м по размеру общих активов из 60 действующих банков, они у него составляли 1,7 млрд грн, собственный капитал – 172,2 млн грн, а размер убытка – 125,2 млн грн.