Три інвестори зацікавилися участю у врегулюванні неплатоспроможного РВС Банку

До відкритого конкурсу Фонду гарантування вкладів щодо врегулювання неплатоспроможного АТ "РВС Банк" (RwSbank) подалися три учасники.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Врегулювання РВС Банку

Три особи подали документи для участі у відкритому конкурсі Фонду гарантування вкладів щодо виведення з ринку неплатоспроможного РВС Банку. Потенційним інвесторам та приймаючим банкам пропонують три варіанти врегулювання:

продаж банку в цілому;

створення перехідного банку з подальшим його продажем;

передачу частини активів і зобов’язань приймаючому банку.

Запропоновані механізми спрямовані на захист інтересів клієнтів і є більш ефективними, ніж ліквідація, як для вкладників та кредиторів, так і для системи гарантування вкладів загалом. Переможцем конкурсу може стати лише пропозиція, що відповідатиме принципу найменших витрат.

"Ми спираємося на позитивний досвід попередніх кейсів, зокрема Комінвестбанку, частина активів та пасивів якого були передані на користь приймаючого банку. Це дозволило не тільки зберегти кошти вкладників-фізичних осіб, а і забезпечити успішне задоволення вимог кредиторів сьомої черги – юридичних осіб. На початок листопада рівень задоволення їхніх вимог склав 83%", – розповіла Ольга Білай, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів.

Попередній граничний строк подання заявок на участь у відкритому конкурсі встановлено на 21 листопада, а конкурсні пропозиції від допущених учасників прийматимуться 28 листопада.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.