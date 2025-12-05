За активи неплатоспроможного банку колишнього нардепа конкуруватимуть три інвестори

Три інвестори подали пропозиції на відкритий конкурс щодо виведення з ринку неплатоспроможного АТ "РВС Банк" (RwSbank), визначення переможця відбудеться 8 грудня. До 4 січня 2026 року в фінустанові введена тимчасова адміністрація.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).

За активи конкуруватимуть три потенційних інвестори

Зазначається, що у разі позитивних висновків Національного банку України щодо поданих конкурсних пропозицій за активи АТ "РВС Банк" конкуруватимуть три потенційних інвестори.

"Пропозиція інвестора має бути найбільш вигідною для Фонду та кредиторів, це суто математичний підхід. Натомість для інвесторів передусім важлива якість наявних у банку активів. Зокрема на ознайомлення до віртуальної кімнати даних АТ "РВС Банк" подавались чотири потенційні інвестори, а зацікавленість у подальшій участі в конкурсі виявили троє», – зауважує заступниця директора-розпорядника ФГВФО Вікторія Степанець.

Для вивчення конкурсних пропозицій і врегулювання банку у найменш витратний спосіб ФГВФО подовжив до 4 січня 2026 року строк дії тимчасової адміністрації.

Визначення переможця конкурсу перенесено на 8 грудня 2025 року.

ФГВФО оголосив про початок відкритого конкурсу з пошуку інвестора для АТ "РВС Банк" ще на початку листопада.

Як планують вивести банк з ринку

Зазначається, що ФГВФО пропонує такі способи виведення неплатоспроможного банку з ринку:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;

відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.

створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку;

продаж неплатоспроможного банку інвестору.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

В РВС Банку запроваджено тимчасову адміністрацію строком на один місяць, з 5 листопада до 4 грудня включно. Уповноваженою особою став начальник управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Денис Новиков.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.

Банк пов’язували з колишнім нардепом Демчаком

Відповідно до інформації АТ "РВС Банк" станом на 1 січня 2025 року ключовим власником фінустанови з часткою 99% акцій є громадянин України Олександр Стецюк.

Банком володів спочатку екснардеп із фракції Петра Порошенка "Європейська солідарність" Руслан Демчак із Олександром Стецюком.

Згідно з даними YouControl, наразі ще 1% акцій належить дочці Демчака Катерині.

За даними НБУ, РВС Банк - невеликий банк, який має лише 33,2 тис. вкладників. Згідно з офіційною звітністю, на 1 вересня 2025 року РВС Банк був 50-м за розміром загальних активів із 60 діючих банків, вони у нього становили 1,7 млрд грн, власний капітал - 172,2 млн грн, а розмір збитку - 125,2 млн грн.