Одним лотом выставлены на торги активы шести банков-банкротов: стартовая цена – 10 млн грн

аукцион, молоток
На аукцион выставлены активы 6 банков-банкротов. / Freepik

15 декабря в системе "Prozorro.Продажи" состоится большой аукцион: впервые на торги выставлены единым лотом активы сразу шести банков, находящихся в процессе ликвидации Фондом гарантирования вкладов (ФГВФЛ). В целом пул объединяет 376 позиций в национальной валюте. Его стартовая цена – 10,4 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В состав этого лота №GL6N428119 вошли права требования по кредитам физических лиц и дебиторская задолженность, учитываемая на балансах   шести банков-банкротов:

  • АО "Банк Форвард";
  • АО "АКБ Конкорд";
  • АО "Коминвестбанк";
  • АО "Банк Сич";  
  • АО "МР Банк";
  • АО "Мегабанк".  

Структура и характеристики активов:

  • потребительские кредиты: 57,4% пула (по сумме задолженности);
  • карточные кредиты: 35,3% пула;
  • дебиторская задолженность: 7,3%.

Средняя сумма задолженности по отдельным договорам колеблется от 22 до 135 тысяч гривен. Следует отметить, что обеспечение или финансовое поручительство по активам отсутствуют.

Срок просрочки исполнения обязательств по договорам является значительным и составляет от 95 до 3802 дней.

Период возникновения активов:

  • основная часть (82,7%) – кредиты и дебиторская задолженность, возникшие в период 2014-2022 годы;
  • 16,7% - кредиты, предоставленные до 2013 года включительно.

Условия аукциона

Торги состоятся по голландской модели аукциона, что предполагает поэтапное снижение цены.

Участие в аукционе разрешено физическим и юридическим лицам, кроме должников, поручителей, а также лиц и компаний, связанных с РФ или теми, к кому применены санкции. Средства, вырученные от продажи этих активов, будут направлены на расчеты с кредиторами находящихся в процессе ликвидации банков.

Напомним, в начале декабря в системе "Prozorro.Продажи" проведен аукцион по   реализации активов сразу 8 банков -банкротов. Общая начальная цена всех лотов достигала 644,4 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук