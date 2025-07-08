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ФГВФЛ продал банковских активов на 1,2 млрд грн за полгода

ФГВФЛ
Фото finpost

За первые полгода 2025-го в системе Прозорро. Продажи состоялось 50 результативных аукционов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма успешных торгов составила 1222,1 млн. грн. Из них 3,1 млн грн – результаты успешных аукционов, состоявшихся в июне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Отмечается, что на сегодняшний день по результатам успешных аукционов, состоявшихся в течение первого полугодия 2025-го, получена оплата за 46 лотов на сумму 1220,3 млн грн. Средства еще за 4 лота на сумму 1,7 млн грн ожидаются.

В ФГВФЛ подчеркивают, что сумма успешных аукционов по итогам первого полугодия 2025 уже превысила 1,2 млрд грн – почти столько же, сколько получили за весь 2024 год (поступления от продажи активов в 2024 году составили 1,4 млрд грн).

Также в июле начинается продажа активов АО "Коминвестбанк", который был признан неплатежеспособным в декабре прошлого года. На балансе банка есть интересные объекты коммерческой недвижимости, кредиты физических и юридических лиц, транспортные средства.

Продажа активов банков, ликвидируемых, происходит через систему электронных аукционов Прозорро.Продажи.

Напомним, в мае 2025 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 43,5 млн. грн. Это самый большой показатель за текущий год.

Автор:
Светлана Манько