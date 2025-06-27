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На аукцион выставлены принадлежащие Проминвестбанку земельные участки в Козине: какая цена лотов

земельный участок
На аукцион выставлены два земельных участка в Козине. / Freepik

3 июля в системе "Prozorro.Продажи" состоятся аукционы по продаже активов ПАО "Проминвестбанк", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Отдельными лотами на торги выставлены два земельных участка по 0,6 га каждый, расположенный в поселке Козин, Обуховского района Киевской области. Начальная цена каждого лота – более 3,1 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Данные участки имеют целевое предназначение – для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных построек и сооружений. Их стартовая цена составляет 3146901,03 грн. Удаленность от центра столицы – 30 км.

Торги будут проходить по английской модели аукциона с пошаговым повышением стартовой цены.

Участие в торгах могут принять как юридические, так и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Также потенциальными покупателями не могут быть лица, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Средства, вырученные от продажи активов, направляются на удовлетворение требований кредиторов Проминвестбанка.

Напомним, в начале июня Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы шести банков-банкротов.

Автор:
Татьяна Ковальчук