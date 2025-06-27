На аукціон виставлені земельні ділянки в Козині, які належать Промінвестбанку: яка ціна лотів

3 липня у системі "Prozorro.Продажі" відбудуться аукціони з продажу активів ПАТ "Промінвестбанк", який ліквідується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Окремими лотами на торги виставлені дві земельні ділянки по 0,6 га кожна, розташовані у селищі Козин, Обухівського району Київської області. Початкова ціна кожного лоту – понад 3,1 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Дані ділянки мають цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Їхня стартова ціна складає 3 146 901,03 грн. Віддаленість від центру столиці — 30 км.

Торги відбуватимуться за англійською моделлю аукціону з покроковим підвищенням стартової ціни. Кінцевий строк подання цінових пропозицій від потенційних покупців – 2 липня до 20 години.

Участь у торгах можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором. Також потенційними покупцями не можуть бути особи, до яких застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів Промінвестбанку.

Нагадаємо, на початку червня Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи шести банків-банкрутів