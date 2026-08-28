Грошей не вистачає: Росія урізає на третину витрати і готує звільнення чиновників

Уряд Росії ввів жорсткі обмеження на витрати бюджету через дефіцит і брак ресурсів на фінансування війни з Україною.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що режим жорсткої економії діє з квітня після того, як Мінфін попередив про брак коштів для своєчасного фінансування всіх зобов'язань. Під скорочення на 35% потрапили бюджетні програми, які не пов'язані з війною, зарплатами, соцвиплатами, підтримкою регіонів та обслуговуванням держборгу.

Федеральним відомствам також наказали відкласти необов'язкові витрати та готуватися до скорочення штатів на 15%, розповіли співрозмовники агентства.

Причина полягає в дірі, що стрімко зростає в бюджеті: за січень-липень дефіцит досяг 6,5 трлн рублів, або 2,8% ВВП, при річному плані в 1,6%.

До кінця року дефіцит навряд чи скоротиться і, швидше за все, продовжить збільшуватись, кажуть джерела Bloomberg. За останніми оцінками уряду, він становитиме 3,2-3,8% ВВП і повторить рекорд, показаний у рік пандемії. У грошовому вираженні це буде близько 9 трлн рублів (приблизно 104,7 мільярда доларів США) - навіть більше, ніж песимістичний прогноз Центробанку РФ (8,2 трлн рублів або $93,07 млрд).

При цьому, за оцінкою джерел Bloomberg, до фінансового колапсу Росії ще далеко. Війну Москва зможе фінансувати ще кілька років. Просто заощаджувати заради неї все більше доведеться на іншому..

Нагадаємо, економічний ефект від масованих державних бюджетних вливань у Росії остаточно вичерпався, а 2026 рік закріпив перехід економіки РФ у стан системної стагнації. Санкційний тиск, надмірні військові витрати та рекордно висока ключова ставка Центробанку РФ знищують залишки економічної стабільності й ведуть до занепаду цивільних галузей.