Реструктуризация работает: в мае должники банков-банкротов погасили кредитов на 43,5 млн грн

В мае 2025 года сумма поступлений от погашения кредитов по программам реструктуризации в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 43,5 млн грн. Это самый большой показатель за текущий год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

"Показатель мая стал самым высоким в текущем году в части сумм погашений реструктуризированных кредитов хозяйствующих субъектов и подтверждает эффективность программ реструктуризации", — отметила директор департамента ликвидации банков Фонда Татьяна Старцева.

По ее словам, рост погашения кредитов обусловлен, в частности, началом реструктуризации по кредитам "Коминвестбанка" и активным участием его заемщиков.

Всего с 2022 года должники находящихся в управлении ФГВФЛ банков вернули 1 226,0 млн грн. Из этих средств более 805,8 млн грн составили поступления от погашения кредитов субъектов хозяйствования.

В частности, наблюдается увеличение поступлений от погашения задолженности по кредитам хозяйствующих субъектов, имеющих значительный объем долговых обязательств перед неплатежеспособными банками.

Отметим, что средства, поступающие в банки по программам реструктуризации, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.

Программы реструктуризации

Фонд обеспечения вкладов предлагает комфортные программы реструктуризации. Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн – для других кредитов (кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн – для таких кредитов погашение должно составлять 5 тыс. грн в месяц). Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Отметим, что средства, поступающие в банки по программам реструктуризации, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков. Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Напомним, в мае и 2025 году сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 321,7 млн. грн.