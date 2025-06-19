Кредиторы банков получили более 321,7 млн грн в мае

В течение мая 2025 сумма удовлетворения требований кредиторов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составила 321,7 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

Отмечается, что из этих средств благодаря успешной реализации активов АО «Банк «Финансы и кредит», которые находились в залоге Нацбанка, 215,6 млн грн составила сумма погашения требований НБУ как обеспеченного кредитора.

Кроме того, из указанной суммы 75,9 млн. грн. направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т.ч. на покрытие расходов ФГВФЛ на выплату гарантированного возмещения вкладчикам. Еще 28,8 млн грн получили кредиторы 7-й очереди (юрлица-клиенты банка). Остальные средства были выплачены кредиторам других очередей.

В целом по состоянию на 1 июня 2025 года находящиеся в ликвидации банки удовлетворили требования кредиторов более чем на 73,5 млрд грн, из которых около 18,0 млрд грн погашено обеспеченным кредиторам, в том числе 16,7 млрд грн – Национальному банку Украины.

В ФГВФЛ подчеркнули, что удовлетворение требований ликвидируемых кредиторов банков происходит вследствие продажи и управления активами этих банков. В частности, от погашения кредитов, от доходов по ценным бумагам, от аренды имущества и других источников.

Напомним, благодаря работе ФГВФЛ по состоянию на 1 июня 2025 года физическим лицам и ФЛПам было выплачено более 47 млн грн по вкладам в банках-банкротах. Возмещение по вкладам было осуществлено через приложение "Дія".