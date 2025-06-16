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За пять месяцев выплачено более 47 млн грн по вкладам в банках-банкротах: как получить возмещение

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Гражданам и ФЛП выплачено более 47 млн грн по вкладам в банках-банкротах. / НБУ

Возмещение по вкладам в обанкротившихся банках через приложение "Действие", введенное более полутора лет назад, пользуется все большим спросом. Благодаря этой опции по состоянию на 1 июня 2025 года физическим лицам и ФЛП было выплачено более 47 млн грн по вкладам в банках-банкротах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Введение новой услуги было инициировано Фондом для того, чтобы для вкладчиков-украинцев взаимодействие с институтами, ответственными за финансовую стабильность в государстве, не только не прекращалось, но и становилось более удобным.

Как получить возмещение через "Дію"?

Чтобы получить возмещение без посещения банков физически, а в несколько кликов через приложение "Дія", нужно:

  • зайти в приложение, нажать «Сервисы» и из предложенного меню услуг выбрать "Возвращение вкладов";
  • выбрать обанкротившийся банк, в котором открыт счет (если речь идет о средствах в нескольких таких банках, процедуру нужно повторить по каждому банку отдельно);
  • выбрать карточку "Поддержка", на которую поступят средства, открытую в одном из банков-агентов, являющихся участниками услуги;
  • проверить информацию, а также сумму, доступную для выплаты; подписать заявление "Дія.Подписью".

После этого заявление направляется в банк-агент на обработку и практически сразу происходит перечисление средств вкладчику.

В настоящее время услугу "Возвращение вкладов" через "Дію" предоставляют пять банков-агентов:

  • АО КБ "ПриватБанк";
  • АБ "Укргазбанк";
  • АО "ПУМБ";
  • АО "Универсалбанк";
  • АО "Идея Банк".

Следует отметить, что на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после его отмены вкладчики получают гарантированное возмещение средств по вкладам в полном объеме, включая проценты.

Напомним, со 2 по 6 июня в системе Prozorro.Продажи состоялась продажа активов шести банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составила 73,1 млн. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук