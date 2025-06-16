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За п’ять місяців виплачено понад 47 млн грн за вкладами в банках-банкрутах: як отримати відшкодування
Відшкодування за вкладами у збанкрутілих банках через застосунок "Дія", запроваджене понад півтора роки тому, користується дедалі більшим попитом. Завдяки цій опції станом на 1 червня 2025 року фізичним особам і ФОП було виплачено понад 47 млн грн за вкладами в банках-банкрутах.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Запровадження нової послуги було ініційовано Фондом для того, щоб для вкладників-українців взаємодія з інституціями, відповідальними за фінансову стабільність у державі, не тільки не припинялася, а й ставала зручнішою.
Як отримати відшкодування через "Дію"?
Щоб отримати відшкодування без відвідування банків фізично, а в кілька кліків через застосунок "Дія", потрібно:
- зайти в додаток, натиснути «Сервіси» і з запропонованого меню послуг обрати "Повернення вкладів";
- обрати збанкрутілий банк, у якому відкрито рахунок (якщо йдеться про кошти в декількох таких банках, процедуру потрібно повторити по кожному банку окремо);
- обрати картку "єПідтримка", на яку надійдуть кошти, відкриту в одному з банків-агентів, що є учасниками послуги;
- перевірити інформацію, а також суму, доступну для виплати; підписати заяву "Дія.Підписом".
Після цього заява надсилається до банку-агента на опрацювання і практично відразу відбувається перерахування коштів вкладнику.
Наразі послугу "Повернення вкладів" через "Дію" надають п’ять банків-агентів:
- АТ КБ "Приватбанк";
- АБ "Укргазбанк";
- АТ "ПУМБ";
- АТ "Універсалбанк";
- АТ "Ідея Банк".
Варто зазначити, що на час дії в Україні воєнного стану і впродовж трьох місяців після його скасування вкладники отримують гарантоване відшкодування коштів за вкладами в повному обсязі включно з відсотками.
Нагадаємо, з 2 по 6 червня у системі Prozorro.Продажі відбувся продаж активів шести банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становила 73,1 млн грн.