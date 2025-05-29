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Банки у ліквідації отримали майже 41 млн грн у квітні — ФГВФО
У квітні 2025 року банки, що перебувають у стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, отримали 40,8 млн грн від погашення кредитної заборгованості. Із цієї суми понад 32 млн грн було сплачено за програмами реструктуризації.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.
Від початку 2022 року загальна сума погашених боргів перед банками, що ліквідуються, перевищила 1,18 млрд грн. З цієї суми 763 млн грн — надходження від суб’єктів господарювання, причому тенденція до зростання таких виплат триває.
Фонд пояснює, що активізація розрахунків пов’язана насамперед із дієвими програмами реструктуризації, які дають змогу боржникам — і юридичним, і фізичним особам — повернути кошти на прийнятних умовах. Отримані банками кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів відповідних установ.
На період воєнного стану для фізичних осіб діють пільгові умови: 0,001% річних та символічна комісія у 1 копійку, за умови щомісячного платежу від 10 тис. грн за іпотекою або 1 тис. грн за іншими позиками.
Для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн передбачено мінімальний платіж у 5 тис. грн на місяць. Позичальники можуть погасити борг протягом усього періоду ліквідації банку, подавши відповідну заяву та здійснивши перший платіж.
Програми для бізнесу: результативність і гнучкість
Із серпня 2023 року юридичним особам та ФОП доступні оновлені умови реструктуризації. Вони передбачають перший внесок у розмірі 5%, регулярну амортизацію, а також поетапне погашення як основного боргу, так і нарахованих відсотків та комісій.
Ставка залежить від строку:
- до 18 місяців — 0,1% річних,
- 19–24 місяці — 3%,
- понад 24 місяці — 5%.
Реструктуризація завершується не пізніше ніж за пів року до дати завершення процедури ліквідації банку. Понад 98% підприємців, які звернулись із відповідним запитом, отримали схвальне рішення, і з них понад 93% сумлінно виконують умови програм.
Фізичним та юридичним особам, які мають борги в банках-ліквідаціях, радять звернутись до своїх установ для консультації щодо реструктуризації та переліку необхідних документів.
Нагадаємо, цього тижня, з 26 по 30 травня, у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,5 млн грн.