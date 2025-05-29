Банки у ліквідації отримали майже 41 млн грн у квітні — ФГВФО

У квітні 2025 року банки, що перебувають у стадії ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, отримали 40,8 млн грн від погашення кредитної заборгованості. Із цієї суми понад 32 млн грн було сплачено за програмами реструктуризації.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Від початку 2022 року загальна сума погашених боргів перед банками, що ліквідуються, перевищила 1,18 млрд грн. З цієї суми 763 млн грн — надходження від суб’єктів господарювання, причому тенденція до зростання таких виплат триває.

Фонд пояснює, що активізація розрахунків пов’язана насамперед із дієвими програмами реструктуризації, які дають змогу боржникам — і юридичним, і фізичним особам — повернути кошти на прийнятних умовах. Отримані банками кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів відповідних установ.

На період воєнного стану для фізичних осіб діють пільгові умови: 0,001% річних та символічна комісія у 1 копійку, за умови щомісячного платежу від 10 тис. грн за іпотекою або 1 тис. грн за іншими позиками.

Для карткових кредитів на суму понад 100 тис. грн передбачено мінімальний платіж у 5 тис. грн на місяць. Позичальники можуть погасити борг протягом усього періоду ліквідації банку, подавши відповідну заяву та здійснивши перший платіж.

Програми для бізнесу: результативність і гнучкість

Із серпня 2023 року юридичним особам та ФОП доступні оновлені умови реструктуризації. Вони передбачають перший внесок у розмірі 5%, регулярну амортизацію, а також поетапне погашення як основного боргу, так і нарахованих відсотків та комісій.

Ставка залежить від строку:

до 18 місяців — 0,1% річних,

19–24 місяці — 3%,

понад 24 місяці — 5%.

Реструктуризація завершується не пізніше ніж за пів року до дати завершення процедури ліквідації банку. Понад 98% підприємців, які звернулись із відповідним запитом, отримали схвальне рішення, і з них понад 93% сумлінно виконують умови програм.

Фізичним та юридичним особам, які мають борги в банках-ліквідаціях, радять звернутись до своїх установ для консультації щодо реструктуризації та переліку необхідних документів.

Нагадаємо, цього тижня, з 26 по 30 травня, у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,5 млн грн.