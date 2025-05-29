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Банки в ликвидации получили почти 41 млн грн в апреле — ФГВФЛ
В апреле 2025 года банки, находящиеся в стадии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, получили 40,8 млн. грн. от погашения кредитной задолженности. Из этой суммы более 32 млн. грн. было уплачено по программам реструктуризации.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.
С начала 2022 года общая сумма погашенных долгов перед ликвидируемыми банками превысила 1,18 млрд грн. Из этой суммы 763 млн грн — поступления от хозяйствующих субъектов, причем тенденция к росту таких выплат продолжается.
Фонд объясняет, что активизация расчетов связана, прежде всего, с действенными программами реструктуризации, позволяющими должникам — и юридическим, и физическим лицам — вернуть средства на приемлемых условиях. Вырученные банками средства направляются на удовлетворение требований кредиторов соответствующих учреждений.
На период военного положения для физических лиц действуют льготные условия: 0,001% годовых и символическая комиссия в 1 копейку, при ежемесячном платеже от 10 тыс. грн по ипотеке или 1 тыс. грн по другим ссудам.
Для карточных кредитов на сумму более 100 тыс. грн предусмотрен минимальный платеж в 5 тыс. грн. грн в месяц. Заемщики могут погасить долг в течение всего периода ликвидации банка, подав соответствующее заявление и выполнив первый платеж.
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С августа 2023 г. юридическим лицам и ФЛП доступны обновленные условия реструктуризации. Они предполагают первый взнос в размере 5%, регулярную амортизацию, а также поэтапное погашение как основного долга, так и начисленных процентов и комиссий.
Ставка зависит от срока:
- до 18 месяцев — 0,1% годовых,
- 19-24 месяца — 3%,
- более 24 месяцев — 5%.
Реструктуризация завершается не позднее чем за полгода до даты завершения процедуры ликвидации банка. Более 98% предпринимателей, обратившихся с соответствующим запросом, получили одобрительное решение, из них более 93% добросовестно выполняют условия программ.
Физическим и юридическим лицам, имеющим долги в банках-ликвидациях, советуют обратиться в свои учреждения для консультации по реструктуризации и перечню необходимых документов.
Напомним, на этой неделе, с 26 по 30 мая, в системе Prozorro.Продажи запланированы продажа активов восьми банков, находящихся в процессе ликвидации в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн. грн.