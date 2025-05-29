Банки в ликвидации получили почти 41 млн грн в апреле — ФГВФЛ

В апреле 2025 года банки, находящиеся в стадии ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, получили 40,8 млн. грн. от погашения кредитной задолженности. Из этой суммы более 32 млн. грн. было уплачено по программам реструктуризации.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

С начала 2022 года общая сумма погашенных долгов перед ликвидируемыми банками превысила 1,18 млрд грн. Из этой суммы 763 млн грн — поступления от хозяйствующих субъектов, причем тенденция к росту таких выплат продолжается.

Фонд объясняет, что активизация расчетов связана, прежде всего, с действенными программами реструктуризации, позволяющими должникам — и юридическим, и физическим лицам — вернуть средства на приемлемых условиях. Вырученные банками средства направляются на удовлетворение требований кредиторов соответствующих учреждений.

На период военного положения для физических лиц действуют льготные условия: 0,001% годовых и символическая комиссия в 1 копейку, при ежемесячном платеже от 10 тыс. грн по ипотеке или 1 тыс. грн по другим ссудам.

Для карточных кредитов на сумму более 100 тыс. грн предусмотрен минимальный платеж в 5 тыс. грн. грн в месяц. Заемщики могут погасить долг в течение всего периода ликвидации банка, подав соответствующее заявление и выполнив первый платеж.

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С августа 2023 г. юридическим лицам и ФЛП доступны обновленные условия реструктуризации. Они предполагают первый взнос в размере 5%, регулярную амортизацию, а также поэтапное погашение как основного долга, так и начисленных процентов и комиссий.

Ставка зависит от срока:

до 18 месяцев — 0,1% годовых,

19-24 месяца — 3%,

более 24 месяцев — 5%.

Реструктуризация завершается не позднее чем за полгода до даты завершения процедуры ликвидации банка. Более 98% предпринимателей, обратившихся с соответствующим запросом, получили одобрительное решение, из них более 93% добросовестно выполняют условия программ.

Физическим и юридическим лицам, имеющим долги в банках-ликвидациях, советуют обратиться в свои учреждения для консультации по реструктуризации и перечню необходимых документов.

Напомним, на этой неделе, с 26 по 30 мая, в системе Prozorro.Продажи запланированы продажа активов восьми банков, находящихся в процессе ликвидации в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн. грн.