От продажи активов банкам-банкротам в апреле поступило 1,53 млрд гривен: детали

В апреле 2025 года сумма поступления средств в банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), составила 1,53 миллиарда гривен. Больше всего средств поступило в АО "МР Банк" — более 900 млн грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Из этих средств около 1,18 млрд гривен банки получили от реализации активов. В частности, 916,2 млн грн поступило от продажи имущества АО " МР Б анк" (бывший "Сбербанк", выведенный с рынка в феврале 2022 года). Также 294,2 млн грн поступило в банки в управлении Фонда от доходов по ценным бумагам, в том числе как погашение по ОВГЗ. Еще 40,8 млн грн составили поступления от погашения кредитов, 3,9 млн грн – от аренды имущества и 12,4 млн грн – из других источников.

Лидерами по сумме поступлений в апреле 2025 года стали:

АО " МР Б анк" — 935,3 млн грн;

МР Б — 935,3 млн грн; АО " АКБ " Конкорд" — 275,7 млн грн;

АКБ — 275,7 млн грн; ПАО "Банк "Финансы и Кредит" – 244,4 млн грн.

В общей сложности с начала 2025 года в банки, ликвидируемые ФГВФЛ, поступило 2,15 млрд гривен.

Следует отметить, что средства, поступающие от управления и реализации активов (имущества) неплатежеспособных банков в управлении Фонда, направляются на удовлетворение требований их кредиторов в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" .

Напомним, на этой неделе, с 26 по 30 мая, в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов восьми банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн. грн.