Від продажу активів до банків-банкрутів у квітні надійшло 1,53 млрд гривень: деталі

У квітні 2025 року сума надходження коштів до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), склала 1,53 мільярдів гривень. Найбільше коштів надійшло до АТ "МР Банк" — понад 900 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

З цих коштів близько 1,18 млрд гривень банки отримали від реалізації активів. Зокрема, 916,2 млн грн надійшло від продажу майна АТ "МР Банк" (колишній "Сбербанк", виведений з ринку в лютому 2022 року). Також 294,2 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від доходів за цінними паперами, зокрема як погашення за ОВДП. Ще 40,8 млн грн склали надходження від погашення кредитів, 3,9 млн грн – від оренди майна та 12,4 млн грн – з інших джерел.

Лідерами за сумою надходжень у квітні 2025 року стали:

АТ " МР Б анк" – 935,3 млн грн;

МР Б – 935,3 млн грн; АТ " АКБ " К онкорд" – 275,7 млн грн;

АКБ К – 275,7 млн грн; ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"– 244,4 млн грн.

Загалом від початку 2025 року до банків, що ліквідуються ФГВФО, надійшло 2,15 млрд гривень.

Варто зазначити, кошти, що надходять від управління та реалізації активів (майна) неплатоспроможних банків в управлінні Фонду, спрямовуються на задоволення вимог їх кредиторів у черговості, визначеній статтею 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Нагадаємо, цього тижня, з 26 по 30 травня, у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів восьми банків, що перебувають у процесі ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Початкова ціна реалізації всіх лотів становить 207,5 млн грн.