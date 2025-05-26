Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы восьми банков: какова начальная цена лотов

На этой неделе, с 26 по 30 мая, в системе Prozorro. Продажи запланированы продажи активов восьми банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн грн.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.

Из них на сумму почти 115,9 млн. грн. выставлены права требования по кредитам и на 73,9 млн. грн. – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 17,7 млн. грн.

В течение недели запланирована продажа активов следующих банков:

ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 132,5 млн грн, из которых за 115,5 млн грн выставляются права требования по кредитам и за 9,0 млн грн – основные средства и недвижимое имущество. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 8 млн грн;

ПАО "Проминвестбанк" – с начальной ценой 49,6 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

АО "МР Банк" – на общую сумму 11,3 млн грн, из которых за 2,5 млн грн выставляются на продажу объекты недвижимого имущества. Кроме того, с начальной ценой 8,8 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком;

АО "Дельта банк" – с начальной ценой 6,7 млн грн на продажу выставлены основные средства;

АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 3,0 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества;

АО "Банк Сич" – на общую сумму 2,3 млн грн, из них с начальной ценой 1,9 млн грн на продажу выставлены основные средства и за 0,4 млн грн – права требования по кредитам;

АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 1,2 млн грн на продажу выставлены основные средства;

АО "АКБ "Конкорд" – с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.

Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.

Об аукционах

Аукционы проводятся в электронной системе Prozorro. Продажи, участие в которых может принять любой, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, выставленным на продажу, а также граждан и компаний, связанных с российской федерацией. Победитель определяется по принципу самой высокой предложенной цены.

Добавим, активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, что существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью