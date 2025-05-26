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Фонд гарантирования вкладов выставил на аукцион активы восьми банков: какова начальная цена лотов
На этой неделе, с 26 по 30 мая, в системе Prozorro. Продажи запланированы продажи активов восьми банков, находящихся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Начальная цена реализации всех лотов составляет 207,5 млн грн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ФГВФО.
Из них на сумму почти 115,9 млн. грн. выставлены права требования по кредитам и на 73,9 млн. грн. – объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 17,7 млн. грн.
В течение недели запланирована продажа активов следующих банков:
- ПАО "КСГ Банк" – на общую сумму 132,5 млн грн, из которых за 115,5 млн грн выставляются права требования по кредитам и за 9,0 млн грн – основные средства и недвижимое имущество. Кроме того, дебиторская задолженность перед банком будет торговаться за 8 млн грн;
- ПАО "Проминвестбанк" – с начальной ценой 49,6 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;
- АО "МР Банк" – на общую сумму 11,3 млн грн, из которых за 2,5 млн грн выставляются на продажу объекты недвижимого имущества. Кроме того, с начальной ценой 8,8 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком;
- АО "Дельта банк" – с начальной ценой 6,7 млн грн на продажу выставлены основные средства;
- АО "Айбокс Банк" – с начальной ценой 3,0 млн грн на продажу выставлены объекты недвижимого имущества;
- АО "Банк Сич" – на общую сумму 2,3 млн грн, из них с начальной ценой 1,9 млн грн на продажу выставлены основные средства и за 0,4 млн грн – права требования по кредитам;
- АО "Банк Форвард" – с начальной ценой 1,2 млн грн на продажу выставлены основные средства;
- АО "АКБ "Конкорд" – с начальной ценой 0,9 млн грн на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.
Средства, полученные от продажи активов, направляются на расчет с ликвидируемыми кредиторами банков.
Об аукционах
Аукционы проводятся в электронной системе Prozorro. Продажи, участие в которых может принять любой, кроме заемщиков и поручителей по кредитам, выставленным на продажу, а также граждан и компаний, связанных с российской федерацией. Победитель определяется по принципу самой высокой предложенной цены.
Добавим, активы неплатежеспособных банков продаются Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукционах по ценам, что существенно ниже по сравнению с их балансовой и даже оценочной стоимостью