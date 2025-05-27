Вклады ФЛП в украинских банках составляют 11% от общей суммы депозитов населения

Вклады физических лиц-предпринимателей (ФЛП) составляют 11% всех депозитов граждан в банках Украины.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Указывается, по состоянию на 1 мая 2025 года доля ФЛП в структуре вкладчиков составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов – 11%. Сумма их вкладов составила 157 млрд. грн.

Эти показатели остаются стабильными ежемесячно. Неизменна и 100%-ная гарантия по банковским счетам ФЛП, которая действует в течение военного положения и еще три месяца после его отмены.

Отмечается, что средства ФЛП, как и вклады обычных граждан, защищены гарантиями Фонда. Это касается как текущих банковских счетов предпринимателей, так и других счетов, которые они открывают для личных нужд.

Фонд автоматически начинает выплаты, и предприниматель может забрать деньги в любом банке-агенте. Таким образом, Фонд обеспечивает финансовую безопасность малого бизнеса, помогая снизить риски даже сейчас, во время полномасштабной агрессии РФ.

"Обеспечение защиты средств ФЛП в банках является одним из факторов положительной динамики их количества: за четыре месяца 2025 года в Украине открылось почти 82 тыс. новых ФЛП", — говорится в сообщении ФГВФЛ.

Напомним, в апреле 2025 года находящиеся в управлении ФГВФЛ банки направили на удовлетворение требований кредиторов 795 миллионов гривен.