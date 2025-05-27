Вклади ФОПів в українських банках становлять 11% від загальної суми депозитів населення

Вклади фізичних осіб-підприємців (ФОП) складають 11% від усіх депозитів громадян у банках України.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Вказується, станом на 1 травня 2025 року частка ФОП у структурі вкладників становила 3,2%, а в структурі суми вкладів – 11%. Сума їх вкладів склала 157 млрд грн.

Ці показники залишаються стабільними щомісяця. Незмінною є й 100%-ва гарантія за банківськими рахунками ФОП, яка діє протягом воєнного стану та ще три місяці після його скасування.

Зазначається, що кошти ФОПів, як і вклади звичайних громадян, захищені гарантіями Фонду. Це стосується як поточних банківських рахунків підприємців, так і інших рахунків, які вони відкривають для особистих потреб. На час воєнного стану діє 100% відшкодування коштів фізичних осіб-підприємців у разі банкрутства банку.

Фонд автоматично починає виплати, і підприємець може забрати гроші в будь-якому банку-агенті. Таким чином, Фонд гарантує фінансову безпеку малого бізнесу, допомагаючи знизити ризики навіть зараз, під час повномасштабної агресії РФ.

"Забезпечення захисту коштів ФОП у банках є одним із чинників позитивної динаміки їх кількості: за чотири місяці 2025 року в Україні відкрилося майже 82 тис. нових ФОПів", - йдеться в повідомленні ФГВФО.

Нагадаємо, у квітні 2025 року банки, що перебувають в управлінні ФГВФО, спрямували на задоволення вимог кредиторів 795 мільйонів гривень.