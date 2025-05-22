Банки, які перебувають в ліквідації, перерахували кредиторам 795 млн грн у квітні

У квітні 2025 року банки, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), спрямували на задоволення вимог кредиторів 795 мільйонів гривень.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФГВФО.

Основну частину цієї суми – 750 млн грн – перерахував АТ МР банк (колишній Сбербанк) державному підприємству "Національний фонд інвестицій України", яке виступає кредитором 9-ї черги.

Загалом із початку року банки-ліквіданти вже перерахували майже 1,5 млрд грн кредиторам. Це стало можливим завдяки надходженням від управління та продажу активів банків, які виводяться з ринку.

Нагадаємо, у травні 2022 року згідно з рішенням РНБО, Фонд гарантування вкладів вніс зміни до реєстрів кредиторів банків із російським корінням — Промінвестбанк та МР банк. Тепер Україна є як кредитором 9-ї черги, так і акціонером цих банків. На сьогодні повністю задоволено вимоги кредиторів восьми черг, зокрема бізнес-структур.

У квітні також було виплачено понад 26 млн грн кредиторам 3-ї черги, частина яких покриває витрати Фонду на відшкодування вкладникам. Ще понад 17 млн грн спрямовано кредиторам 7-ї черги, включно з представниками бізнесу. Решта коштів пішла на погашення вимог інших категорій кредиторів.

Станом на 1 травня 2025 року загальна сума, виплачена кредиторам банків, які ліквідовує Фонд, перевищила 73,2 млрд грн. Із них близько 18 млрд грн було перераховано забезпеченим кредиторам, зокрема 16,4 млрд грн — Національному банку України. Частина цих виплат відбулася за рахунок реалізації заставного майна та майна поручителів.

Зазначається, що погашення зобов’язань перед кредиторами здійснюється завдяки доходам від повернення кредитів, оренди майна, прибутку від цінних паперів та інших джерел активів банків, що виводяться з ринку.

Зауважимо, ФГВФО виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року.

Сума збитків, завданих через дії країни-агресора РФ українським банкам за період з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.