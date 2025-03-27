РФ завдала збитків українським банкам на понад 70 млрд грн з 2014 до 2022 року

Сума збитків, завданих через дії країни-агресора РФ українським банкам за період з 2014 до 2022 року, становить понад 70 млрд грн.

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Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай.

"У нас є одне позитивне рішення українського суду на суму 1,9 млрд грн. Ще один судовий позов знаходиться на стадії розгляду в апеляційній інстанції, і зовсім нещодавно, у січні 2025 року, ми подали об’єднаний позов проти РФ де об’єднали збитки, завдані кредиторам у п’яти банках, які знаходяться під управлінням Фонду гарантування", — зауважила Білай.

Вона уточнила, щоодо двох банків, виведених з ринку з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році за приналежність до РФ (АТ "МР Банк", ПАТ "Промінвестбанк"), то кошти, що були на їх рахунках (загалом 26 млрд грн), у повному обсязі перераховані державі.

За вкладами в цих банках виплачено гарантовані суми вкладникам, а в одному з них за рахунок продажу і обслуговування активів ФГВФО повністю задовольнив вимоги кредиторів, які не були пов’язані з банком.

"8 черг ми задовольнили повністю, а 9 і 10 черги – це були вимоги материнського банку, державного російського банку. Радою національної безпеки і оборони України було прийнято рішення про передачу власності (акцій банку) державі Україна", — наголосила Білай.

Вона додала, що на сьогоднішній день ці два колишні державні російські банки належать державі Україна і не мають боргів перед своїми материнськими банками.

"А всі кошти ми сплачуємо, повертаємо державі як кредитору, а після того, як повернемо як кредитору, будемо державі як акціонеру повертати. Тобто зараз ці банки в повному обсязі працюють на державу Україна", - пояснила очільниця ФГВФО.

Білай підкреслила, що по банках, ліквідацію яких розпочато до 2022 року, стягнення збитків буде здійснюватися через ухвалення відповідних рішень судами української та іноземної юрисдикцій, тоді як по банках, що "прийшли" до Фонду починаючи з 2022 року, через Міжнародний реєстр збитків, до якого, коли буде створена така можливість для юридичних осіб, Фонд також планує подавати заяви про відшкодування завданих банкам збитків після початку повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, ФГВФО виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року.