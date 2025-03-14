Україна відсудила у жертв Талібану арештовані гроші Промінвестбанку у США: деталі справи

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб домігся зняття арешту та довів в апеляційному суді у США належність державі Україна понад 36,6 млн євро та понад $2 млн, що були заарештовані на рахунках ліквідованого Промінвестбанку.

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Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Зазначається, що 5 березня Апеляційний суд США другого округу м. Нью-Йорк своїм рішенням підтвердив правильність рішення Окружного суд м. Нью-Йорка від 12 липня 2023 року про належність Україні цих коштів.

Чому жертви Талібану претендували на гроші Промінвестбанку

Як повідомляють в ФГВФО, у ході ліквідаційної процедури Промінвестбанку було встановлено, що на його рахунку в Bank of New York Mellon США розміщено 2 мільйони доларів США та понад 36,6 мільйони євро.

У 2022 році ці кошти були заблоковані американською стороною у зв’язку з запровадженням США санкцій проти банку як дочірньої компанії російської "ВЭБ.РФ".

У листопаді 2022 року на ці кошти почали претендувати кілька американських громадян як потерпілі від дій руху "Талібан" в Афганістані у 2016 році. Під час судового процесу в американському суді були встановлені зв’язки РФ з "Талібаном", через що американські громадяни почали вимагати відшкодування завданої їм шкоди за рахунок майна РФ, зокрема, претендуючи на заблоковані американські активи Промінвестбанку.

Однак на час їх звернення до Окружного суду м. Нью-Йорка Банк уже належав державі Україна на підставі Закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" та рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про судову справу

У ході судового процесу ФГВФО вдалося довести в Окружному суді м. Нью-Йорка, що позивачі не можуть претендувати на кошти банку.

Громадяни США оскаржили це судове рішення, проте 5 березня 2025 року апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції на користь ФГВФО.

"Розблокування понад 2 мільйонів доларів США та майже 37-ми мільйонів євро "Промінвестбанку" - це не просто юридичний успіх, а внесок у фінансову стійкість держави. Відповідно до рішення РНБО ці кошти належать державі Україна. Тепер основні перепони знято, і ми можемо очікувати перерахування цих коштів. Після цього вони будуть передані до держбюджету" - підкресли в ФГВФО.

Нагадаємо, що Національний банк України вирішив відкликати ліцензіїта ліквідувати Промінвестбанк та Міжнародний резервний банк (дочірній банк Сбербанку Росії) ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну