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Украина отсудила у жертв Талибана арестованные деньги Проминвестбанка в США: детали дела
Фонд гарантирования вкладов физических лиц добился снятия ареста и доказал в апелляционном суде в США принадлежность государству Украины свыше 36,6 млн. евро и свыше $2 млн, арестованных на счетах ликвидированного Проминвестбанка.
Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.
5 марта Апелляционный суд США второго округа г. Нью-Йорк своим решением подтвердил правильность решения Окружного суд г. Нью-Йорка от 12 июля 2023 г. о принадлежности Украине этих средств.
Почему жертвы Талибана претендовали на деньги Проминвестбанка
Как сообщают в ФГВФЛ, в ходе ликвидационной процедуры Проминвестбанка было установлено, что на его счету в Bank of New York Mellon США размещено 2 миллиона долларов США и более 36,6 миллиона евро.
В 2022 году эти средства были заблокированы американской стороной в связи с введением США санкций против банка как дочерней компании российской ВЭБ.РФ.
В ноябре 2022 года на эти средства стали претендовать несколько американских граждан как пострадавшие от действий движения "Талибан" в Афганистане в 2016 году. В ходе судебного процесса в американском суде были установлены связи РФ с "Талибаном", из-за чего американские граждане потребовали возмещения причиненного им ущерба за счет имущества РФ, в частности, претендуя на заблокированные американские активы Проминвестбанка.
Однако на время их обращения в Окружной суд г. Нью-Йорк Банк уже принадлежал государству Украины на основании Закона Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов" и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
О судебном деле
В ходе судебного процесса ФГВФЛ удалось доказать в Окружном суде г. Нью-Йорк, что истцы не могут претендовать на средства банка.
Граждане США обжаловали это судебное решение, однако 5 марта 2025 г. апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции в пользу ФГВФЛ.
"Разблокировка более 2 миллионов долларов США и почти 37 миллионов евро "Проминвестбанка" — это не просто юридический успех, а вклад в финансовую устойчивость государства. Согласно решению СНБО эти средства принадлежат государству Украина. Теперь основные преграды сняты, и мы можем ожидать перечисления этих средств. После этого они будут переданы в госбюджет". — подчеркни в ФГВФЛ.
Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать Проминвестбанк и Международный резервный банк (дочерний банк Сбербанка России) еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину.