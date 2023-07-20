Украина "отбила" в США более €38 миллионов со счета ПИБа: их хотели отдать американцам, пострадавшим от "Талибана"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц доказал в Окружном суде Нью-Йорка принадлежность государству Украина средств Проминвестбанка в сумме более 2 миллионов долларов и более 36,6 миллионов евро. Соответствующее заявление ФГВ об отмене исполнительного листа о списании средств суд удовлетворил 12 июля.

Как отмечают в фонде, в ходе ликвидационной процедуры ПИБ было установлено, что указанная сумма была размещена на его корреспондентском счете в Bank of New York Mellon (США) и заблокирована в связи с санкциями США против банка как дочерней компании российской госкорпорации "ВЭБ.РФ".

В ноябре 2022 года на эти средства стали претендовать несколько американских граждан как пострадавшие от действий движения "Талибан" в Афганистане в 2016 году. Поскольку в ходе судебного процесса по иску этих лиц в американском суде были установлены связи РФ с "Талибаном", суд установил возможность для истцов возмещения причиненного им ущерба за счет имущества РФ. К такому имуществу суд отнес и заблокированные активы ПИБ на корреспондентских счетах в BNY Mellon.

ФГВ же удалось доказать в американском суде, что упомянутые истцы не могут претендовать на средства банка, поскольку на момент инициирования судом списания этих средств их владельцем была уже Украина, а не страна-агрессор.

Отмечаются, что фонд с участием Кабинета министров перерегистрировал корпоративные права в размере 99,77% уставного капитала банка на госпредприятие "Национальный инвестиционный фонд Украины", действуя во исполнение закона об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов и решения Совета национальной безопасности и обороны от 11 мая 2022 года, введенного тогда же в действие указом президента.

"Надеемся, что это решение, которым фактически установлена принадлежность банка Украине, а не государству-агрессору, положительно повлияет на решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и будет способствовать скорейшему разблокированию средств банка, которые должны быть изъяты в пользу Украины и использованы на неотложные потребности государства", - прокомментировали в фонде.

Напомним, что Национальный банк Украины решил отозвать лицензии и ликвидировать Проминвестбанк и Международный резервный банк (дочерний банк Сбербанка России) еще 25 февраля, на следующий день после начала российского военного вторжения в Украину.

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