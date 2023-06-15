ФГВФЛ с первой же попытки продал 10-этажный офис ПИБ в Запорожье и отделение Мегабанка в Харькове

Фонд гарантирования вкладов физических лиц успешно провел в июне в системе "Прозорро.Продажи" два аукциона по продаже офисов ликвидируемых банков. Об этом говорится в его сообщении.

Так, 5 июня было продано отдельное 10-этажное офисное здание Проминвестбанка по проспекту Маяковского, 20-А в центре Запорожья. Это была первая попытка реализовать актив, которая и стала успешной. Участие в аукционе приняли двое участников.

В результате цена продажи со стартовых 29,9 миллиона гривен выросла почти на 40% до 41,31 миллиона. Победителем стало ООО "Перлина 2005".

В свою очередь, 12 июня успешно завершился аукцион, лотом на котором было помещение бывшего отделения Мегабанка в Харькове на проспекте Гагарина, 244. Участие в нем приняли трое участников. Этот объект на продажу выставлялся также впервые.

Благодаря конкуренции цена продажи со стартовых 1,05 миллиона гривен выросла более чем на 60% до 1,75 миллиона. Победителем стала частная фирма "Гамма-55".

Впрочем, оплата и заключение договоров купли-продажи по состоянию на 15 июня по обоим лотам только ожидаются. Как прокомментировал директор департамента консолидированной продажи активов ФГВ Александр Кульчицкий, спрос на имущество банков – бывшие отделения, нежилые помещения и автомобили – ныне остается высоким.

"В который раз наши аукционы в "Прозорро.Продажи" доказывают: интерес покупателей и их активность в первую очередь зависят от качества выставленного на продажу актива. Если актив в надлежащем техническом состоянии и не имеет обременений - уже первые торги завершатся успешно со значительным ростом цены", – указал он.

В целом же, по данным фонда, с начала года поступления от продажи ликвидируемых активов банков составили уже более 2,3 миллиарда гривен. Вырученные деньги, напомним, идут на расчет с кредиторами соответствующих банков.

Напомним также, что 27 марта ФГВ с десятой попытки удалось продать здание частного лицея "Глобус" в Киеве, которая находилась на балансе ФИО. Его купил образовательный холдинг IT Step. В феврале с первой же попытки был продан актив ПИБ в виде загородного комплекса в столичном предместье Конча-Заспа.