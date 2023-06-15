ФГВФО з першої ж спроби продав 10-поверховий офіс ПІБ у Запоріжжі та відділення Мегабанку в Харкові

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб успішно провів у червні в системі "Прозорро.Продажі" два аукціони з продажу офісів банків, що ліквідуються. Про це йдеться в його повідомленні.

Так, 5 червня було продано окрему 10-поверхову офісну будівлю Промінвестбанку на проспекті Маяковського, 20-А в центрі Запоріжжя. Це була перша спроба реалізувати актив, яка і стала успішною. Участь в аукціоні взяли двоє учасників.

У результаті ціна продажу зі стартових 29,9 мільйона гривень зросла майже на 40% до 41,31 мільйона. Переможцем стало ТОВ "Перлина 2005".

В свою чергу, 12 червня успішно завершився аукціон, лотом на якому було приміщення колишнього відділення Мегабанку в Харкові на проспекті Гагаріна, 244. Участь у ньому взяли троє учасників. Цей об’єкт на продаж виставлявся також уперше.

Завдяки конкуренції ціна продажу зі стартових 1,05 мільйона гривень зросла на понад 60% до 1,75 мільйона. Переможцем стала приватна фірма "Гамма-55".

Втім, оплата та підписання договорів купівлі-продажу станом на 15 червня за обома лотами лише очікується. Як прокоментував директор департаменту консолідованого продажу активів ФГВ Олександр Кульчицький, попит на майно банків – колишні відділення, нежитлові приміщення та автомобілі – наразі залишається високим.

"Уже вкотре наші аукціони в "Прозорро.Продажі" доводять: цікавість покупців та їхня активність у першу чергу залежать від якості виставленого на продаж активу. Якщо актив у належному технічному стані та не має обтяжень – уже перші торги завершаться успішно зі значним зростанням ціни", - вказав він.

Загалом же, за даними фонду, від початку року надходження від продажу активів банків, що ліквідуються, склали вже понад 2,3 мільярда гривень. Виручені гроші, нагадаємо, спрямовуються на розрахунок із кредиторами відповідних банків.

Нагадаємо також, що 27 березня ФГВ з десятої спроби вдалося продати будівлю приватного ліцею "Глобус" у Києві, яка знаходилася на балансі ПІБ. Її купив освітній холдинг IT Step. У лютому з першої ж спроби було продано актив ПІБ у вигляді заміського комплексу в столичному передмісті Конча-Заспа.