Київський ТЦ "Магелан" продали з 18-ї спроби: переможцем торгів виявилася птахофабрика

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 15 червня продав на аукціоні на платформі "ProZorro.Продажі" актив МР Банку (колишнього Сбербанку), до складу якого входить торговий центр "Магелан" на Теремках у Києві.

Як свідчать результати торгів, переможцем виявилося сільськогосподарське ТОВ "Птахоплемзавод "Коробівський" (село Кедина Гора Золотоніської громади Черкаської області). Це підприємство, що виробляє м'ясо качки пекінської породи під торговою маркою "Смачне каченя".

Воно запропонувало 620,001 мільйона гривень, у той час як ТОВ "Маркет-Сервіс Голосіївський" запропонувало рівно 620 мільйонів. Ще один учасник торгів - ТОВ "Ай Кью Компані" - обмежився пропозицією сплатити лише стартову ціну, що складала 448,47 мільйона гривень.

Підкреслимо, що договір про придбання лоту наразі ще не ухвалено і загалом не завжди переможець вносить кошти за придбані активи, тому угода може й зірватися.

Нагадаємо, що це була вже вісімнадцята спроба ФГВ продати ТЦ "Магелан", розташований в Києві на проспекті Академіка Глушкова, 13-Б. Він має площу 28,54 тисячі квадратних метрів.

Крім цього, до проданого лоту входять права вимоги за двома кредитними договорами з юрособою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука. Також до нього входить майновий комплекс площею 13 тисяч квадратних метрів в селі Крупець Хмельницької області та система охоронно-тривожної сигналізації.

На першому акціоні у вересні 2022 року ФГВФО виставив стартову ціну на цей лот у 3,16 мільярди гривень і з тих пір поступово знижував її, зрештою знизивши у сім разів.