ТРЦ "Магелан" у Києві виставили на аукціон

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає активи АТ "МР Банк", до яких входить торгівельно-розважальний центр "Магелан" у Києві.

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Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"12 жовтня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "МР БАНК", який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі – торгівельно-розважальний центр "Магелан", - йдеться у повідомленні.

Одним лотом - №G18N021304 – на продаж виставлено:

нежилий будинок-громадський центр, площею 28 539,5 кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (Торгівельно-розважальний центр "Магелан"). Будівля торгівельного центру розміщується у пішій доступності до станції метро "Теремки" та на перетині ключових транспортних магістралей – Одеської траси та Кільцевої дороги.

права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться за адресою Хмельницька обл., Славутський р., с. Крупець, вул. Хмельницького Б., будинок 45 та система охоронно тривожної сигналізації.

Початкова ціна реалізації лота – 3 163 млн грн.

Зазначається, що активи перебувають на балансі АТ "МР БАНК" і на продаж виставляються уперше.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи.

Нагадаємо, керуюча компанія київського торгівельно-розважального центру Ocean Plaza "Київ Молл Менеджмент" заявляє, що він може бути відкритий для відвідувачів та поновити роботу вже в жовтні.