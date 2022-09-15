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ТРЦ "Магелан" у Києві виставили на аукціон
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає активи АТ "МР Банк", до яких входить торгівельно-розважальний центр "Магелан" у Києві.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.
"12 жовтня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "МР БАНК", який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі – торгівельно-розважальний центр "Магелан", - йдеться у повідомленні.
Одним лотом - №G18N021304 – на продаж виставлено:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- нежилий будинок-громадський центр, площею 28 539,5 кв.м, що знаходиться за адресою м. Київ, проспект Глушкова Академіка, будинок 13-Б (Торгівельно-розважальний центр "Магелан"). Будівля торгівельного центру розміщується у пішій доступності до станції метро "Теремки" та на перетині ключових транспортних магістралей – Одеської траси та Кільцевої дороги.
- права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.
- майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться за адресою Хмельницька обл., Славутський р., с. Крупець, вул. Хмельницького Б., будинок 45 та система охоронно тривожної сигналізації.
Початкова ціна реалізації лота – 3 163 млн грн.
Зазначається, що активи перебувають на балансі АТ "МР БАНК" і на продаж виставляються уперше.
Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи.
Нагадаємо, керуюча компанія київського торгівельно-розважального центру Ocean Plaza "Київ Молл Менеджмент" заявляє, що він може бути відкритий для відвідувачів та поновити роботу вже в жовтні.