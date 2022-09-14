Київський ТРЦ Ocean Plaza може поновити роботу в жовтні - керуюча компанія

Керуюча компанія київського торгівельно-розважального центру Ocean Plaza "Київ Молл Менеджмент" заявляє, що він може бути відкритий для відвідувачів та поновити роботу вже в жовтні. Про це йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці ТРЦ.

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Компанія заявляє, що хоча раніше усі акції власника ТРЦ - інвестиційного союзу "Либідь" - були передані за рішенням суду до Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від злочинів, згідно з отриманою від самого ІС "Либідь" інформації, наразі судом скасовано арешт частки у 33,35% корпоративних прав як самого інвестсоюзу, так і його учасника - ТОВ "Авангард-Віларті", які належать бізнесмену Василю Хмельницькому.

"Київ Молл Менеджмент" зазначає, що розцінює повернення третини корпоративних прав українському акціонеру і залишення під контролем держави 67% "як рішення в інтересах держави, української економіки і українського бізнесу".

Також керуюча компанія була проінформована керівництвом ІС "Либідь" та отримала підтвердження щодо скасування арешту нерухомого майна, серед якого будівлі ТРЦ Ocean Plaza та рахунки товариства. Вказано, що всі кошти від оренди та використання ТРЦ Ocean Plaza знаходяться на рахунках в Україні, їхнє виведення закордон неможливе.

"Таким чином, компанія та всі орендарі Ocean Plaza нарешті знову отримали гарантовану законом можливість користуватися приміщеннями ТРЦ та відновити свою законну господарську діяльність, повернути своїм працівникам робочі місця та дохід їх сім'ям, працювати задля громадян України та нашої держави України задля підтримки та відновлення її економіки", - йдеться в повідомленні.

Загалом після відкриття ТРЦ будуть мати можливість забезпечення робочими місцями в його екосистемі близько 3000 співробітників разом з працівниками орендарів, керуючої компанії і підрядних організацій.

За даними компанії, в Ocean Plaza здійснюють господарську діяльність 80 підрядних організацій та 395 орендарів, серед яких значну частину складають мережеві орендарі, серед яких "Інтертоп", MD fashion, "Сіті Мода", LPP Group, БНС, Ultra, Adidas, FM Group, "Люксоптика" та "Алло".

Також в ТРЦ представлена значна кількість українських та міжнародних відомих мережевих брендів, зокрема: LC Waikiki, "Ельдорадо", Comfy, Vitto Rossi, Estro, Begoodi, UA Made, Master Zoo, Liu Jo, Benetton, Pinko, Colin'S, Twinset, Helen Marlen, "Золотий Вік", "Дека", "Секунда", "Будинок іграшок", "Антошка", Reima, Rozum, Crocs, Tom Tailor, Must Have, Vovk, Andre Tan, Swarovski, Freywille, "Укрзолото", Anabel Arto, Piquadro та Samsonite.

"Керуюча компанія переконана, що за поточних умов, коли країна зазнає колосальних фінансових та людських втрат, такий актив як Ocean Plaza зобов'язаний працювати на користь вітчизняної економіки та перемоги", - додають в "Київ Молл Менеджмент".

Зазначимо, що раніше повідомлялося про скасування Печерськиим районним судом Києва 2 серпня свого ж рішення від 10 травня щодо накладення арешту на саму будівлю ТРЦ Ocean Plaza.

Нагадаємо, що наприкінці липня було оголошено про повне зупинення роботи цього торгівельного центру, де продовжував працювати супермаркет "Ашан", але вже на початку серпня з'явилася інформація, що він вирішив відновити роботу з 11 серпня. Проте цього так і не сталося: у самому ТРЦ пояснили це нібито зверненнями самих орендарів, які не встигають доставити товари для відкриття своїх магазинів у цей термін.

Натомість перед цим стало відомо про арешт корпоративних прав "товариств, у тому числі ТРЦ в столиці, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ з близького оточення очільника країни-агресора", під якими мався на увазі російський олігарх і давній друг президента РФ Володимира Путіна Аркадій Ротенберг, компанія якого "ТПС Нерухомість" викупила Ocean Plaza після його побудови в 2012 році.