Киевский ТРЦ Ocean Plaza может возобновить работу в октябре – управляющая компания

Управляющая компания киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza “Киев Молл Менеджмент” заявляет, что он может быть открыт для посетителей и возобновить работу уже в октябре. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ТРЦ.

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Компания заявляет, что хотя раньше все акции владельца ТРЦ - инвестиционного союза "Лыбидь" - были переданы по решению суда Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от преступлений, согласно полученной от самого ИС "Лыбидь" информации, судом был отменен арест доли в 33,35% корпоративных прав как самого инвестсоюза, так и его участника - ООО "Авангард-Виларти", принадлежащих бизнесмену Василию Хмельницкому.

"Киев Молл Менеджмент" отмечает, что расценивает возврат трети корпоративных прав украинскому акционеру и оставление под контролем государства 67% "как решение в интересах государства, украинской экономики и украинского бизнеса".

Также управляющая компания была проинформирована руководством ИС "Лыбедь" и получила подтверждение об отмене ареста недвижимого имущества, среди которого здание Ocean Plaza и счета общества. Указано, что все средства от аренды и использования ТРЦ Ocean Plaza находятся на счетах в Украине, их вывод за границу невозможен.

"Таким образом, компания и все арендаторы Ocean Plaza наконец-то вновь получили гарантированную законом возможность пользоваться помещениями ТРЦ и восстановить свою законную хозяйственную деятельность, вернуть своим сотрудникам рабочие места и доход их семьям, работать ради граждан Украины и нашего государства Украины для поддержки и обновления ее экономики", - говорится в сообщении.

В общей сложности после открытия ТРЦ будут иметь возможность обеспечения рабочими местами в его экосистеме около 3000 сотрудников вместе с работниками арендаторов, управляющей компании и подрядных организаций.

По данным компании, в Ocean Plaza ведут хозяйственную деятельность 80 подрядных организаций и 395 арендаторов, среди которых значительную часть составляют сетевые арендаторы, среди которых "Интертоп", MD fashion, "Сити Мода", LPP Group, БНС, Ultra, Adidas, FM Group, "Люксоптика" и "Алло".

Также в ТРЦ представлено значительное количество украинских и международных известных сетевых брендов, в частности: LC Waikiki, "Эльдорадо", Comfy, Vitto Rossi, Estro, Begoodi, UA Made, Master Zoo, Liu Jo, Benetton, Pinko, Colin's, Twinset, Helen Marlen, "Золотой Возраст", "Дека", "Секунда", "Дом игрушек", "Антошка", Reima, Rozum, Crocs, Tom Tailor, Must Have, Vovk, Andre Tan, Swarovski, Freywille, "Укрзолото", Anabel Arto, Piquadro и Samsonite.

"Управляющая компания убеждена, что при текущих условиях, когда страна несет колоссальные финансовые и человеческие потери, такой актив как Ocean Plaza обязан работать в пользу отечественной экономики и победы", - добавляют в "Киев Молл Менеджмент".

Отметим, что ранее сообщалось об отмене Печерским районным судом Киева 2 августа своего же решения от 10 мая о наложении ареста на само здание ТРЦ Ocean Plaza.

Напомним, что в конце июля было объявлено о полной остановке работы этого торгового центра, где продолжал работать супермаркет "Ашан", но уже в начале августа появилась информация, что он решил возобновить работу с 11 августа. Однако этого так и не произошло: в самом ТРЦ объяснили это якобы обращениями самих арендаторов, не успевающих доставить товары для открытия своих магазинов в этот срок.

Однако перед этим стало известно об аресте корпоративных прав "обществ, в том числе ТРЦ в столице, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане РФ из близкого окружения главы страны-агрессора", под которыми имелся в виду российский олигарх и давний друг президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг, компания которого "ТПС Недвижимость" выкупила Ocean Plaza после его постройки в 2012 году.