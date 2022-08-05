Киевский ТРЦ Ocean Plaza решил возобновить работу

Киевский ТРЦ Ocean Plaza, не работавший с 24 февраля, разослал арендаторам письма, в которых сообщил, что возобновит работу с 11 августа. Об этом сообщило издание Forbes.

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"Просим осуществить подготовку помещений к вышеупомянутой дате", – говорится в письме.

Впоследствии арендаторам дополнительно сообщат о порядке проведения подготовительных работ и ввозе или вывозе товара.

Мажоритарным владельцем (51%) ТРЦ является российская компания семьи и партнеров олигарха Аркадия Ротенберга "ТПС Недвижимость". По этой причине он был практически закрыт с 24 февраля, однако там продолжал работать супермаркет "Ашан". Но и он в июле сообщил о закрытии в связи с прекращением работы Ocean Plaza.

Предварительно известно, что Ocean Plaza национализируется, так как ТРЦ частично принадлежит гражданину РФ. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко еще в феврале заявил, что конфискацию имущества россиян начнут с киевского ТРЦ Ocean Plaza.