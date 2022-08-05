Київський ТРЦ Ocean Plaza вирішив відновити роботу

Київський ТРЦ Ocean Plaza, який не працював з 24 лютого, розіслав орендарям листи, в яких повідомив, що відновить роботу з 11 серпня. Про це повідомило видання Forbes.

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"Просимо здійснити підготовку приміщень до вищезазначеної дати", – йдеться в листі.

Згодом орендарям додатково повідомлять про порядок проведення підготовчих робіт та ввезення чи вивезення товару.

Мажоритарним власником (51 %) ТРЦ є російська компанія сім'ї та партнерів олігарха Аркадія Ротенберга "ТПС Недвижимость". З цієї причини він був практично закритий з 24 лютого, однак там продовжував працювати супермаркет "Ашан". Але і він у липні повідомив про закриття у зв'язку з припиненням роботи Ocean Plaza.

Попередньо відомо, що Ocean Plaza націоналізують, так як ТРЦ частково належить громадянину РФ. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко ще в лютому заявив, що конфіскацію майна росіян розпочнуть із київського ТРЦ Ocean Plaza.