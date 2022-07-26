ТРЦ Ocean Plaza у Києві остаточно закрився

Київський торгово-розважальний центр Ocean Plaza остаточно припинив роботу. ТРЦ фактично закрився ще 24 лютого, однак там продовжував працювати супермаркет "Ашан", але тепер і він повідомив у Facebook про закриття у зв'язку з припиненням роботи Ocean Plaza.

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"Шановні клієнти "Ашан Либідська"! Відсьогодні (25 липня, – Delo.ua) магазин тимчасово не працюватиме. Адміністрація Ocean Plaza повідомила про припинення роботи торговельного центру", – йдеться у повідомленні "Ашану".

Чи планує супермаркет згодом відновити роботу, невідомо. Те ж стосується і інших магазинів у ТРЦ. Пресслужба Ocean Plaza також не коментувала остаточне закриття ТРЦ.

Найімовірніша причина — проблеми із власниками ТРЦ. Як відомо контрольний пакет акцій компанії, що володіє Ocean Plaza, належить сім’ї та партнерам Аркадія Ротенберга, близького до президента РФ олігарха.

В Україні триває процес конфіскації російського майна у зв'язку з вторгненням РФ. Ще в лютому радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що конфіскацію майна росіян розпочнуть із київського ТРЦ Ocean Plaza. Чи сталося це станом на кінець липня, невідомо.