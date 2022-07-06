Суд вирішив заарештувати облігації київського ТРЦ Lavina Mall

Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати облігації ТОВ "ТРЦ Лавіна", якому належить київський ТРЦ Lavina Mall, на суму 961,7 млн грн.

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Відповідне рішення опублікували у Єдиному держреєстрі судових рішень.

У ухвалі суду сказано, що низка компаній, які здійснюють діяльність на фондовому ринку України, вступили в змову зі співробітниками НКЦПФР та організували схему фальсифікації запасу платоспроможності страховиків.

"Встановлено, що група осіб сприяла випуску безвідсоткових облігацій та виведення за допомогою облігацій коштів у вигляді виплати доходу з метою мінімізації податкового навантаження та виведення їх у тіньовий обіг та доведення до збитковості ТОВ "ТРЦ Лавіна", – сказано у документі.

Схема працювала з 2018 року з метою збільшення видатків та скорочення податкового навантаження у вигляді сплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками. З 2019 року зафіксовано різке зниження основних фінпоказників діяльності ТОВ, у 2020 році компанія отримала збитки. "ТРЦ Лавіна" за підсумками 2020 року отримало 210,8 млн грн чистого збитку проти чистого прибутку у розмірі 125 млн грн у 2019 році.

На додаток до цього власником "ТРЦ Лавіна" виступає компанія "Іксорія Бізнес Лімітед", бенефіціаром якого є громадянин РФ.