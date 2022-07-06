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Суд вирішив заарештувати облігації київського ТРЦ Lavina Mall
Голосіївський районний суд Києва ухвалив рішення заарештувати облігації ТОВ "ТРЦ Лавіна", якому належить київський ТРЦ Lavina Mall, на суму 961,7 млн грн.
Відповідне рішення опублікували у Єдиному держреєстрі судових рішень.
У ухвалі суду сказано, що низка компаній, які здійснюють діяльність на фондовому ринку України, вступили в змову зі співробітниками НКЦПФР та організували схему фальсифікації запасу платоспроможності страховиків.
"Встановлено, що група осіб сприяла випуску безвідсоткових облігацій та виведення за допомогою облігацій коштів у вигляді виплати доходу з метою мінімізації податкового навантаження та виведення їх у тіньовий обіг та доведення до збитковості ТОВ "ТРЦ Лавіна", – сказано у документі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Схема працювала з 2018 року з метою збільшення видатків та скорочення податкового навантаження у вигляді сплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками. З 2019 року зафіксовано різке зниження основних фінпоказників діяльності ТОВ, у 2020 році компанія отримала збитки. "ТРЦ Лавіна" за підсумками 2020 року отримало 210,8 млн грн чистого збитку проти чистого прибутку у розмірі 125 млн грн у 2019 році.
На додаток до цього власником "ТРЦ Лавіна" виступає компанія "Іксорія Бізнес Лімітед", бенефіціаром якого є громадянин РФ.