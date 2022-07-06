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Суд решил арестовать облигации киевского ТРЦ Lavina Mall
Голосеевский районный суд Киева принял решение арестовать облигации ООО "ТРЦ Лавина", которому принадлежит киевский ТРЦ Lavina Mall, на сумму 961,7 млн грн.
Соответствующее решение опубликовали в Едином госреестре судебных решений.
В постановлении суда сказано, что ряд компаний, осуществляющих деятельность на фондовом рынке Украины, вступили в сговор с сотрудниками НКЦПФР и организовали схему фальсификации запаса платежеспособности страховщиков.
"Установлено, что группа лиц содействовала выпуску беспроцентных облигаций и вывода с помощью облигаций денежных средств в виде выплаты дохода с целью минимизации налоговой нагрузки и вывода их в теневой оборот и доведения до убыточности ООО "ТРЦ Лавина", – сказано в документе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Схема работала с 2018 года с целью увеличения расходов и сокращения налоговой нагрузки в виде уплаты процентов по облигациям по нерыночным ставкам. С 2019 года зафиксировано резкое снижение основных финпоказателей деятельности ООО, в 2020 году компания получила убытки. "ТРЦ Лавина" по итогам 2020 года получило 210,8 млн грн чистого убытка против чистой прибыли в размере 125 млн грн в 2019 году.
В добавок к этому владельцем "ТРЦ Лавина" выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед", чьим бенефициаром является гражданин РФ.