Суд решил арестовать облигации киевского ТРЦ Lavina Mall

Голосеевский районный суд Киева принял решение арестовать облигации ООО "ТРЦ Лавина", которому принадлежит киевский ТРЦ Lavina Mall, на сумму 961,7 млн грн.

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Соответствующее решение опубликовали в Едином госреестре судебных решений.

В постановлении суда сказано, что ряд компаний, осуществляющих деятельность на фондовом рынке Украины, вступили в сговор с сотрудниками НКЦПФР и организовали схему фальсификации запаса платежеспособности страховщиков.

"Установлено, что группа лиц содействовала выпуску беспроцентных облигаций и вывода с помощью облигаций денежных средств в виде выплаты дохода с целью минимизации налоговой нагрузки и вывода их в теневой оборот и доведения до убыточности ООО "ТРЦ Лавина", – сказано в документе.

Схема работала с 2018 года с целью увеличения расходов и сокращения налоговой нагрузки в виде уплаты процентов по облигациям по нерыночным ставкам. С 2019 года зафиксировано резкое снижение основных финпоказателей деятельности ООО, в 2020 году компания получила убытки. "ТРЦ Лавина" по итогам 2020 года получило 210,8 млн грн чистого убытка против чистой прибыли в размере 125 млн грн в 2019 году.

В добавок к этому владельцем "ТРЦ Лавина" выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед", чьим бенефициаром является гражданин РФ.