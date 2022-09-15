ТРЦ "Магеллан" в Киеве выставили на аукцион

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продает активы АО "МР Банк", в которые входит торгово-развлекательный центр "Магеллан" в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

"12 октября в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "МР БАНК", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. В состав лота включены права требования по кредитным договорам, дебиторская задолженность и объекты недвижимости, в том числе – торгово-развлекательный центр "Магеллан", - говорится в сообщении.

Одним лотом - №G18N021304 – на продажу выставлено:

нежилой дом-общественный центр, площадью 28 539,5 кв.м, расположенный по адресу г. Киев, проспект Глушкова Академика, дом 13-Б (Торгово-развлекательный центр "Магеллан"). Здание торгового центра находится в пешей доступности к станции метро "Теремки" и на пересечении ключевых транспортных магистралей – Одесской трассы и Кольцевой дороги.

права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом и дебиторской задолженности. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.

имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв.м, расположенный по адресу Хмельницкая обл., Славутский г., с. Крупеть, ул. Хмельницкого, дом 45 и система охранно-тревожной сигнализации.

Начальная цена реализации лота – 3163 млн грн.

Отмечается, что активы находятся на балансе АО "МР БАНК" и на продажу выставляются впервые.

Торги пройдут по английской модели аукциона, открыто и прозрачно. Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица.

Напомним, управляющая компания киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza "Киев Молл Менеджмент" заявляет, что он может быть открыт для посетителей и возобновить работу уже в октябре.