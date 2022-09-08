В Украине открываются два крупнейших ТЦ с начала полномасштабной войны

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Компания Эпицентр К открывает сразу два новых ТЦ в Киеве и Львове общей площадью 120 000 кв. м.

Официальное открытие обоих торговых центров состоится 10-11 сентября. Особого внимания заслуживает новый объект компании на западе страны, который станет крупнейшим ТЦ сети Эпицентр в регионе.

Он расположится в Сокольниках, рядом с Окружной дорогой Львова. Здесь компания откроет первый объект в новом для себя формате – торгово-развлекательный центр.

Первая очередь этого проекта будет состоять из трехэтажного торгового объекта общей площадью около 90 000 кв. м. С 10 сентября для посетителей будут доступны первые два этажа, в которых будут работать все новейшие форматы shop in shop сети Эпицентр.

При этом запуск в работу третьего этажа, площади которого будут отданы в аренду, планируется позже.

Первый этаж ТЦ будет отведен не только под традиционные для компании отделы (строительные и отделочные материалы, инструменты, сантехника и т.п.), но и под новые форматы магазинов, которые начал развивать ритейлер относительно недавно.

В частности, здесь откроется самый большой в сети Эпицентр продуктовый Food Market площадью почти 4000 кв. м. Наряду с широким ассортиментом продуктов питания и напитков он будет отмечаться полным циклом собственного производства: крафтовой выпечкой, традиционной львовской кухней, коптильней на вишневых веточках. А погрузиться в атмосферу тропического сада и отведать 5 кухонь мира, можно будет на удобном фуд-корте на 260 мест. Паназия, ароматная итальянская пицца и даже пекинская утка и дегустация вин - все это будет ждать посетителей!

Среди новых торговых форматов ТЦ следует выделить "Workshop" - территория для настоящих мастеров, где привычен широкий ассортимент ручного инструмента и расходных материалов будет представлен в совершенно новом концепте шоурума. На большой площади, оформленной в стиле индустриальной фабрики, можно будет найти абсолютно все комплексные решения, как для домашнего использования, так и для профессионалов.

В shop in shop "Автомол" можно будет приобрести всю необходимую автомобилистам продукцию. А магазин "Центр Керамики" в новом львовском ТЦ будет вдвое больше обычного. Компания позаботилась об обеспечении покупателей лимитированным сейчас товаром в Украине и представит эксклюзивную продукцию керамического завода группы компаний Эпицентр – бренда Allore.

Концепция второго этажа ТЦ будет еще более похожа на формат традиционного торгового центра: вокруг широкой аллеи отдыха разместятся отдельные магазины компании. Крупнейшими из них будут "Галереи Противень" (с площадью около 6000 кв. м), товары "Сад и Огород" (свыше 5000 кв. м) и "Центр Мебели" (почти 3700 кв. м).

Удивит покупателей и новую концепцию детского магазина "E.Pic". Этот shop in shop площадью около 2000 кв. м, будет одним из самых крупных, открытых компанией в последние годы. В нем оборудуют активные зоны развлечений, где в неоновом пространстве будут собраны последние новинки игрушек. Рядом расположится магазин канцтоваров "Пиши-рисуй" со всем необходимым для школы, офиса и творчества.

Главным архитектурным новшеством для сети Эпицентр в новом львовском ТЦ станет большой 30-метровый атриум со стеклянной крышей, где будет расположена ярмарка сезонных товаров. Большое внимание в компании уделят инклюзивности торгового объекта, за счет чего шопинг в ТЦ будет более доступным и удобным для людей с инвалидностью. К тому же, перед парковочной площадкой ТЦ, первая очередь которой будет вмещать почти 1000 авто, впервые будет оборудована большая пешеходная зона с зелеными насаждениями и зонами отдыха.

Что касается нового ТЦ "Эпицентр" в Киеве, то он станет уже девятым по счету торговым центром сети в столице и откроется на пересечении Днепровской набережной с улицей Березняковской. Общая площадь двухэтажного ТЦ составит более 30 000 кв. м торговой площади с наземным и подземным паркингом более чем на 600 автомобилей.

Сам торговый центр будет реализован в новейшем формате со всеми инновационными концептами и станет визитной карточкой нового пути развития компании в столице. Ассортимент будет превышать 170 тысяч артикулов товара. В нем также откроется обширный Food Market с площадью 3000 кв. м и отдельным фуд-кортом.

"Несмотря на полномасштабную войну, компания продолжает развиваться и инвестировать в экономику Украины. Новые ТЦ сети Эпицентр в Киеве и Львове станут крупнейшими торговыми объектами в стране, введенными в эксплуатацию с начала войны. Их открытие позволит создать более 1200 новых рабочих мест, а годовые отчисления в местные и государственные бюджеты по предварительным оценкам превысят 145 млн грн", - комментирует и.о. директора по розничной торговле сети Эпицентр Дмитрий Танько .

В день официального открытия первая тысяча покупателей у обоих ТЦ получит от компании Эпицентр подарки.